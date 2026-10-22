Real Madrid forveti Yan Diomande, yedek kulübesinden gelerek eski kulübü RB Leipzig'e karşı müthiş bir gol attığı maçta, Leipzig ile yeniden karşılaşmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Genç hücum oyuncusu, Real Madrid'in rahat bir galibiyet aldığı Şampiyonlar Ligi maçındaki üstün performansa son dokunuşu yaptı.

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Diomande, Madrid’in üstün oyununu golle taçlandırdı

Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki durdurulamaz ilerleyişini çarşamba gecesi Leipzig karşısında aldığı 4-1’lik farklı galibiyetle sürdürdü. Kylian Mbappe ve Arda Guler gibi yıldızlar da gol atsa da gece, ikinci yarıda oyuna girip eski takımına karşı fileleri havalandıran Diomande’ye aitti. T. Gomis’in skoru 3-1’e getirmesiyle Alman ekibi kısa süreliğine geri dönüş umudu yakaladı ancak Diomande’nin son dakikalardaki golü, konuk takımın bu umudunu söndürdü.

Forvetin golü, İspanyol devinin onu Bundesliga’dan kadrosuna katmakta neden bu kadar istekli olduğunu gösteren teknik açıdan etkileyici bir andı. Maçın son bölümünde zor bir topa vuran Diomande, güç ve isabeti bir araya getirerek kaleciyi mağlup etti ve Jose Mourinho’nun takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu bitirici vuruş, Madrid’in Bernabeu’da 90 dakika boyunca kurduğu üstünlüğü yansıtıyordu. Konuk ekip, son şampiyonun hücumdaki geniş seçenekleri karşısında pek az çözüm bulabildi.

Voledeki teknik ustalık

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Diomande’nin golü, Leipzig savunmasının baskısı altında seken bir topu değerlendirmek için anlık bir karar vermesini gerektirdi. Topu kontrol etmek yerine daha zor olan vole seçeneğini tercih etti ve bu kararının karşılığını fazlasıyla aldı. Bu cesur deneme, yıldızlarla dolu Madrid kadrosunda kendine önemli bir rol edinmeye başlayan genç hücum oyuncusunun özgüvenini ortaya koydu.

Diomande, “Golümü atmak kolay değildi elbette ama izlemesi güzeldi. Benim için iyi sonuçlandı. Topu kontrol etmekle vole vurmayı denemek arasında karar vermem gerekiyordu. Volemin böyle sonuçlanmasına sevindim,” dedi.

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Leipzig’le yeniden karşılaşmak Diomande’yi zorlamadı

Eski kulübüyle karşılaşmak, özellikle de ses getiren bir transferden kısa süre sonra, bir oyuncu için göz korkutucu veya rahatsız edici olabilir. Ancak Madridli oyuncu, Almanya’da bir dönem aynı soyunma odasını paylaştığı futbolculara karşı oynarken kendini tamamen rahat hissettiğini söyledi. Baskı hissetmek yerine bu karşılaşmanın ve tanıdık yüzlerle en büyük sahnede yeniden bir araya gelme fırsatının tadını çıkardı.

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“Eski takım arkadaşlarıma karşı oynamak tuhaf değildi. Hatta eğlenceliydi. Herkes bana iyi davrandı. Oradayken en genç oyuncu bendim ve onları bu gece yeniden görmek gerçekten güzeldi,” diye ekledi.

El Clasico’ya odaklandı





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Avrupa’daki görevini başarıyla tamamlayan Madrid’de odak noktası şimdi doğrudan dünya futbolunun en büyük maçına çevrildi. Madrid, La Liga şampiyonluk yarışını önemli ölçüde etkileyebilecek bir karşılaşmada bu hafta sonu Barcelona ile oynayacak. Diomande için yıllarca uzaktan izlediği bu köklü rekabette yer alma ihtimali, bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor.

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Eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi baskısıyla başa çıkabildiğini gösteren Diomande, gözler Hansi Flick’in Barcelona’sıyla oynanacak mücadeleye çevrildiğinde de benzer bir etki yaratmayı umuyor. Forvet, “El Clasico harika. Çocukken bu maçları izlerdim ve bu hafta sonu oynanacak maçta rol alacağım için heyecanlıyım,” dedi. Madrid taraftarları, Diomande’nin golcü formunu hafta sonundaki karşılaşmada da sürdürmesini umuyor.

Birden fazla kulübü kapsayan karmaşık bonservis görüşmeleri ve transfer maddeleri, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin üst düzey savunma oyuncusu adaylarını kadrolarına katmak için nasıl stratejik konum aldığını gösteriyor. Yaklaşan lig maçları öncesinde bir bahis hesabı açmayı planlıyorsanız bakiyenizin en uygun düzeyde olduğundan emin olun. En güncel geçerli bet365 bonus kodunu kullanmak ve oyun rutininizi geliştirmek için güncel rehberimize göz atın.