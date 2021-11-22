GOAL'ün doğrulayabileceği üzere Isco; devre arası transfer döneminde veya yazın bonservissiz bir şekilde Real Madrid'den ayrılmak arasında bir seçim yapacak.

2013 yılında Malaga'dan transfer edilen 29 yaşındaki orta saha, bundan sonraki sekiz yıllık süreçte Real Madrid forması giydi.

İspanyol deviyle kariyerinde birçok kupa sevinci yaşayan Isco, Carlo Ancelotti'nin ikinci döneminde ise iyice gözden düştü ve bir yandan da sözleşmesinin son altı aylık bölümüne yaklaştı.

Isco'da son durum ne?

GOAL, Isco'nun temsilcilerinin önümüzdeki ay içerisinde başarılı oyuncunun geleceğine dair son kararlarını alacaklarını doğruladı.

Real Madrid'in oyuncuya yeni sözleşme teklif etmesi oldukça düşük bir ihtimal olarak gözükürken, La Liga devinin Isco'dan para kazanmak için son şansı devre arası transfer dönemi olacak.

Isco, ocak ayında takımdan ayrılmayı da tercih edebilir ancak muhtemelen sezon sonunda bonservisini eline aldığında onunla ilgilenen kulüpler adına daha cazip bir hale gelecektir.

Isco'nun Ancelotti ile ilişkisi

Isco, 25 Eylül'deki Villareal maçının ardından ilk dakikalarını geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı Granada maçında aldı.

Ancelotti, oyuncusunun yardımcısından gelen talimatları dinlememesine karşın bu maçın son 10 dakikasında sahaya sürdü.

Cadena COPE ve Cadena SER'de yer alan haberlere göre İspanyol oyuncudan daha uzun süre ısınması istendi ancak Isco bunu reddetti. Olayın büyümemesi adına Ancelotti devreye girdi.

Ancak genel resme baktığımızda İtalyan çalıştırıcı, net bir şekilde Isco'ya olan inancını kaybetmiş gibi görünüyor.