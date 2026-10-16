Tebas, sosyal medya platformu X'te kulübün kendi kanalı Real Madrid TV'yi ve bu kanalın önde gelen isimlerini Nazi Almanyası'nda kullanılan yöntemlere başvurmakla suçlamıştı.





"Real Madrid yönetimi, kapı bekçilerinden oluşan bir orkestrayı yönetiyor ve Real Madrid TV bunun en büyük temsilcisi. Yöntemleri hep aynı: İşlerine gelen pozisyonları seçiyor, hataları tekrar tekrar gösteriyor, güvensizlik körüklüyor ve düşman imgeleri yaratıyorlar. Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını hatırlatıyor: sistematik tekrar, düşman imgeleri yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma." Tebas, Vinicius Junior'a verilen dört maçlık cezanın açıklanmasının ardından Real Madrid'in tavrına tepki olarak bunları yazdı.

Brezilyalı oyuncu, geçen hafta sonu Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette bir kez daha kontrolünü kaybetmiş, iptal edilen golünden önce rakip oyuncunun saçını çekmiş ve bunun sonucunda kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Ardından hakem Isidro Diaz'ın üzerine yürümüş ve Antonio Rüdiger tarafından uzaklaştırılması gerekmişti. Ayrıca soyunma odasına giderken bir LaLiga çalışanını ittiği de iddia edildi. Bunun üzerine Vinicius Jr.'a rakibine yönelik eylemi nedeniyle iki, kırmızı karttan sonraki davranışları nedeniyle de iki maç ceza verildi.

Brezilyalı oyuncu daha ertesi gün bir kez daha kendisini mağdur olarak gösterdi. Instagram'da, farklı maçlardan rakiplerinin kendisine göre sarı veya kırmızı kart görmesi gereken sekiz pozisyonu bir araya getiren bir fotomontaj paylaştı. "Sarı ve kırmızı kart gören ise hep Vinicius. Utanç verici", diyerek tepki gösterdi.

Jose Mourinho yine Real Madrid ve Vinicius Junior'a karşı komplo şüphesi taşıyor

Teknik direktör Jose Mourinho da Real Madrid'e karşı bir komplo olduğundan bir kez daha şüphelendi. Çünkü Vinicius'a verilen ceza, AS Roma deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçının hemen öncesinde lig tarafından açıklanmıştı. Olimpico'daki başarılı geri dönüşün ardından düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho, bir muhabire şöyle karşılık verdi: "Size bir soru sorabilir miyim? Bir oyuncunun maçtan iki saat önce dört maç ceza aldığını öğrenmesi normal mi? Bana cevap vermenize gerek yok. Bu normal mi? Bunu şimdi ya da yarın sabah açıklayamazlar mıydı? Tam stadyuma giderken mi açıklamaları gerekiyordu?"

Mourinho daha sonra sözlerini daha da sertleştirdi: "Bazı şeyler utanmadan yapılıyor. [...] Bir oyuncuyu maçtan iki saat önce öldürmek istiyorsun. Bu bana normal gelmiyor. Ama şu anda normal geliyor, çünkü artık gerçek ortaya çıktı."

Mourinho, daha önce de eylül ortasında Atletico karşısında derbide alınan 2-1'lik yenilginin ardından bir basın toplantısına basılı fotoğraflar getirmiş ve bu pozisyonlarda Atletico'nun aslında iki kırmızı kart görmesi gerektiğini öne sürmüştü. Tebas ise ardından Real Madrid'e karşı bir "komplo" olduğunu ileri süren bir habere yanıt vererek, buna inanmak için "başka bir galakside yaşamak" gerektiğini söylemişti: "Sahada gerçekte ne olduğunu açıklamaktansa bir komploya işaret etmek daha kolay."

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Real Madrid neden LaLiga Başkanı Tebas ile sürekli tartışıyor?

Kulüp buna da bir açıklamayla yanıt vermiş ve Tebas'ın sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Tebas'ın Real Madrid medyasını Goebbels'e benzetmesinin ardından üslup daha da sertleşti. Kulüp şimdi resmî bir açıklamayla lig başkanının istifasını istiyor.

Açıklamada, "Real Madrid, İspanyol futbolunda en fazla sorumluluk gerektiren iki makamdan birinde bulunan bir kişinin kulübümüzü, yönetimini ve televizyon kanalını itibarsızlaştırmak için Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırma yapmasını kesinlikle tahammül edilemez ve son derece vahim bulmaktadır. Nazi ideolojisini kastetmediğini açıklaması, sözlerinin derinden aşağılayıcı, ahlaken kınanması gereken ve kurumsal açıdan uygunsuz niteliğini değiştirmemektedir" denildi. Açıklama şöyle devam etti: "Bu nedenle Real Madrid, kendisinin LaLiga başkanlığından ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığından derhal istifa etmesini talep etmektedir."

Tebas ise tepkileri sakin karşıladı. X'te, "13 yılda Real Madrid yönetiminin istifamı kaç kez istediğinin sayısını unuttum" diye yazdı. Görevinin "bağımsızlık" gerektirdiğini, "Real Madrid TV'nin sürekli, aşırı ve hakaret içeren saldırıları karşısında sessiz kalmayı" gerektirmediğini belirtti.

Real Madrid, Tebas'ın son açıklamalarının yanı sıra Negreira davasını da yeniden gündeme getirdi ve LaLiga başkanını bu konuda hareketsiz kalmakla suçladı. Kulüp bu nedenle UEFA'ya başvurmuştu.

AI - Gemini

Real Madrid ile Barcelona arasındaki "Negreira davası" nedir?

Davanın arka planında şu var: Negreira davasının merkezinde, Barcelona'nın uzun yıllar boyunca İspanya Hakemler Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı toplam yedi milyon euroya varan ödemeler bulunuyor. İspanyol yargısı, bu ödemelerle sportif sonuçların etkilenmesinin amaçlanıp amaçlanmadığını araştırıyor. Barcelona ise usulsüzlük yaptığını reddediyor.

İspanyol hakemliği konusunda LaLiga ile yaşanan anlaşmazlık, geçen yıl tamamen tırmanmıştı. Real Madrid, şubat başında İspanya Futbol Federasyonu'na gönderdiği dört sayfalık sert mektupta "rekabetin çarpıtılmasından", "manipülasyondan", "dolandırıcılıktan" ve "içeriden sistematik biçimde" yozlaşmış, temelden reforme edilmesi gereken bir sistemden söz etmişti.

Tebas, bu mektubun ardından Real Madrid'i "mağdur zihniyetine" sahip olmakla suçlamıştı: "Artık akıllarını tamamen kaybettiler. Amaç LaLiga'yı itibarsızlaştırmak." LaLiga, İspanya'nın başkentindeki kulüp hakkında suç duyurusunda bile bulunmuştu.

Tebas ile Real Madrid arasındaki tartışmanın yeniden tırmanması bir yana, pek de uygun olmayan benzetme göz ardı edildiğinde Real Madrid TV'nin son yıllarda eleştiriye açık yayınlar yaptığı ve bazı yayın politikaları nedeniyle sert biçimde eleştirilmesinin haksız olmadığı da görülüyor.

Örneğin geçen yılın nisan ayında Barcelona'ya karşı oynanan kupa finali öncesinde hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'ya yönelik utanç verici tutum akıllara geliyor. Real Madrid, Real Madrid TV'de De Burgos Bengoetxea'yı konu alan bir video yayımlamış; hakemin geçmişte Real Madrid aleyhine verdiği bazı tartışmalı kararları gündeme getirmişti. Kulübün televizyon kanalı ayrıca, De Burgos Bengoetxea'nın yönettiği maçlarda Real Madrid'in galibiyet oranından şikâyet etmiş ve bu oranın Barcelona için çok daha yüksek olduğunu hesaplamıştı. Madrid kulübü, hakemin büyük maçları yönetmeye uygun olup olmadığını da sorgulamıştı.

De Burgos Bengoetxea, final öncesindeki basın toplantısında gözyaşlarına boğulmuş ve haberler yüzünden oğlunun okulda maruz kaldığı zorbalığı anlatmıştı.



