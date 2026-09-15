Real Madrid, lider FC Barcelona ile puanını eşitledi (15); Barcelona çarşamba günü sahaya çıkacak. José Mourinho'nun ekibi salı günü son sıradaki Elche karşısında 0-2 öne geçti, ancak olaylı geçen son bölümün ardından yine de iki puan bıraktı: 2-2. Süper yedek Espi, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetti (2-3).

Dean Huijsen, sert kafa vuruşunun kaleci Matías Dituro tarafından çıkarılmasıyla şanssızlık yaşadı. Aynı Dituro, 25. dakikada talihsiz bir şekilde kendi kalesine gol attı. Kylian Mbappé, Yan Diomande'nin iyi hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı.

Vinicius Júnior etkiliydi ve birkaç kez gole çok yaklaştı. Real Madrid devre arasına 0-2'lik üstünlükle girdi ve ikinci yarının başlamasının ardından neredeyse hiç zorlanmadı. Bu durum, bitime yirmi dakika kala Abiel Osorio'nun ağları bulmasıyla değişti.

Fernando Niño'nun 83. dakikada soğukkanlı bir vuruşla skoru eşitlemesiyle Elche'nin geri dönüşü tamamlandı. Ev sahibi ekibin taraftarları kendinden geçerken, Real Madrid cephesinde ise büyük bir şaşkınlık vardı.

Mourinho müdahale etti ve üç puanı yine de alabilmek için Carlos Espi ile Endrick'i oyuna sürdü. Bu sırada zaman Real Madrid'in aleyhine işlemeye devam etti.

Real Madrid'i uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Espi kurtardı; Mbappé'nin asistinde ağları havalandırdı. Böylece konuk ekip, son sıradaki rakibi karşısında kurtulmuş oldu ve Barcelona'yı takibini sürdürdü.