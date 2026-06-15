Yaz transfer piyasasını sarsan sürpriz bir anlaşma ile Real Madrid, İngiliz kulübü Chelsea'den İspanyol milli sol bek Marc Cucurella'yı yaklaşık 60 milyon avroya transfer ettiğini duyurdu.

Bu transfer, gerçek bir bomba etkisi yarattı. 27 yaşındaki Kokorela, Premier Lig'deki başarılı serüveninin ardından İspanya'ya geridönüyor ve savunma sağlamlığı ile hücum canlılığını bir araya getiren bir oyuncuyla arka hattını güçlendirmek isteyen Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun yönetimindeki Kraliyet Kulübü'nün kadrosunu takviye edecek.

La Masia mezununun farklı renklerdeki kariyeri

1998 yılında İspanya'nın Alilla kentinde doğan Kokorela, kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia Akademisi'nde başladı. Burada genç takımlarda yetişen Kokorela, kısa bir süre A takım forması giydi.

Katalan oyuncu daha sonra Brighton'a, ardından da Chelsea'ye transfer oldu ve özellikle yüksek pres ve etkili hücum katılımı sayesinde Avrupa'nın en önde gelen sol beklerinden biri olduğunu kanıtladı.

Kokorela'nın Real Madrid'e transferi, İspanya milli takımında gösterdiği olağanüstü performansın ardından gerçekleşti. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa katkıda bulunan oyuncu, bu başarısıyla büyük kulüplerin aranan ismi haline geldi.

"Sky Sport"un haberine göre, oyuncu Real Madrid ile 2032 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki macerası sona erdikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve transfer resmi olarak açıklanacak.

Kokorela, Real Madrid için ne anlama geliyor?

Bu transfer, Madrid kulübüne sol bek pozisyonunda esnek seçenekler sunuyor, özellikle de mevcut bazı oyuncularla ilgili şüpheler varken.

Kokorela, "mücadele ruhu" ve sol kanatta birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği ile tanınıyor; bu da denge ve taktiksel disipline dayanan Mourinho'nun felsefesine uyuyor.

Bu transferle Real Madrid, yerel ve Avrupa'daki hakimiyetini geri kazanma hedefini vurgulayan önceki transferlerin ardından, yeni sezona hazırlık olarak güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmaya devam ediyor.