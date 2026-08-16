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Federico Valverde, Aurelien TchouameniGetty Images

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Real Madrid, La Liga'nın açılışında yıldızına yeniden kavuşuyor

Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Club Friendlies
A. Tchouameni
İspanya
Almanya
Fransa

Kraliyet ekibi sezon açılışına hazırlanıyor

Real Madrid, La Liga'nın başlamasına birkaç gün kala oyuncusu Aurelien Tchouameni hakkında olumlu bir haber aldı.

Basında çıkan haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusu, kendisini kraliyet ekibinin son antrenmanlarına katılmaktan alıkoyan kas yorgunluğundan iyileşti.

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İspanyol "Cope" radyosunun gazetecisi Arancha Rodriguez, bugün pazar günü, Tchouameni'nin İspanya Ligi'nin ilk haftasında önümüzdeki cumartesi Espanyol karşısında hazır olmasının beklendiğini söyledi.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Tchouameni, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Real Madrid antrenmanlarına dönmüştü; ancak kas sorunu nedeniyle başlangıçta bireysel olarak çalışmış, ardından durumu düzelerek tam dönüşe yaklaşmıştı.

Kraliyet ekibi, ev sahibi Espanyol karşısındaki resmi maceralarına başlamadan önce, bugün pazar günü son hazırlık maçını Alman ekibi Schalke karşısında oynayacak.


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