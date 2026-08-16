Real Madrid, La Liga'nın başlamasına birkaç gün kala oyuncusu Aurelien Tchouameni hakkında olumlu bir haber aldı.

Basında çıkan haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusu, kendisini kraliyet ekibinin son antrenmanlarına katılmaktan alıkoyan kas yorgunluğundan iyileşti.

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İspanyol "Cope" radyosunun gazetecisi Arancha Rodriguez, bugün pazar günü, Tchouameni'nin İspanya Ligi'nin ilk haftasında önümüzdeki cumartesi Espanyol karşısında hazır olmasının beklendiğini söyledi.

Tchouameni, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Real Madrid antrenmanlarına dönmüştü; ancak kas sorunu nedeniyle başlangıçta bireysel olarak çalışmış, ardından durumu düzelerek tam dönüşe yaklaşmıştı.

Kraliyet ekibi, ev sahibi Espanyol karşısındaki resmi maceralarına başlamadan önce, bugün pazar günü son hazırlık maçını Alman ekibi Schalke karşısında oynayacak.



