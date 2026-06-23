Real Madrid, La Liga Birliği anlaşmasına karşı yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından sert bir tepki gösterdi

Real Madrid, ses ve görüntü haklarına ilişkin "CVC" anlaşmasının geçerliliği konusunda La Liga Birliği'ne karşı açtığı davayı kaybetti.

Real Madrid, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Kulüp, Madrid Bölge Mahkemesi’nin, Real Madrid ve Athletic Bilbao tarafından, La Liga’nın sözde ‘CVC’ süreciyle ilgili olarak onayladığı anlaşmalara karşı ortaklaşa sunulan temyizi reddettiğini duyurur.”

Kulüp ayrıca şunları ekledi: “Kulüp, yargı kararını tam olarak saygıyla karşılamaktadır; ancak kararın sonuçlarına şiddetle karşı çıkmaktadır ve bu kararın, İspanyol profesyonel futbolunun bugünü ve geleceği açısından son derece önemli hukuki, ekonomik ve kurumsal meselelere yeterli bir yanıt vermediğini düşünmektedir.”

Şöyle devam etti: “Karar, özünde, CVV lehine beklenen mali getirinin ses ve görüntü haklarının pazarlanmasına ilişkin giderler teşkil ettiği görüşüne ve işlemin, buna katılmamaya karar veren kulüpleri etkilemediği anlayışına dayanmaktadır. Bunun aksine, Real Madrid, itiraz edilen anlaşmaların ses ve görüntü haklarının yönetim modelini, La Liga’nın ekonomik sistemini ve ligi oluşturan tüm kulüplerin meşru hak ve çıkarlarını doğrudan etkilediği konusunda ısrarcıdır.”

Şöyle devam etti: “Kulübümüz ayrıca, İspanyol profesyonel futbolunun ekonomik yapısı ve yönetişimi üzerinde on yıllar boyunca etkileri olacak bir sürecin, gündeme getirilen tüm hukuki meselelerin ve bunların mevcut ve gelecekteki sonuçlarının son derece titiz bir analizini gerektirdiğini düşünmektedir.”

Ayrıca şunları ekledi: “Tüm bunlara dayanarak, kulüp, açıkça önem arz eden ve temyizi gerektiren meseleler bulunduğunu ve Yüksek Mahkeme’nin bir karar vermesini ve profesyonel futbolun ses ve görüntü haklarının yönetimi ve kullanımına ilişkin yasal düzenin temel yönleri hakkında bir hukuki ilke belirlemesini gerektirdiğini düşündüğü için, Yüksek Mahkeme nezdinde temyiz başvurusunda bulunacağını duyurur.”

Son olarak şunları söyledi: “Real Madrid, tüm yetkili makamlarda meşruiyet, şeffaflık ve hukuki güvenlik ilkelerini savunmaya devam edecek ve hem kendi üyelerinin hem de İspanyol profesyonel futbolunu oluşturan tüm kulüplerin hak ve çıkarlarını koruyacaktır.”