Real Madrid, 2026 Ballon d’Or ödül töreni için Londra’ya özel olarak belirlediği bir heyet gönderdi ve Kylian Mbappe’yi katılımının merkezine koydu. Fransız forvet İngiltere’ye giderken, takımın önde gelen isimleri Vinicius Junior ve Jude Bellingham İspanya’nın başkentinde kalmayı tercih etti.
Mbappe Londra'da başı çekiyor
Mbappe, kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmak amacıyla resmen Londra'ya geldi. Uzun zamandır futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanması beklenen Fransız forvet, ailesi ve Real Madrid temsilcilerinden oluşan seçkin bir grupla birlikte gelirken görüntülendi.
25 yaşındaki oyuncu, galaya Barcelona karşısında galibiyeti getiren müthiş performansının ardından katılıyor. Forvet, uçuşundan yalnızca 24 saat önce Camp Nou'da oynanan Clásico'da iki golü de atarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve büyük maçlardaki değerini gösterdi. Real Madrid geçen sezon şampiyonluk yarışında takım olarak zorluklar yaşasa da Mbappe, 2025-26 sezonunda 44 maçta attığı 42 golle dünya çapındaki bireysel istatistiklerini korudu. Verimli bir 2026 Dünya Kupası geçiren oyuncu, 10 golle turnuvanın gol kralı oldu.
Vinicius ve Bellingham İspanya'da kaldı
Şaşırtıcı bir gelişmeyle Vinicius Junior ve Jude Bellingham, Londra'ya giden resmî uçuşa katılmamayı tercih etti. Her iki oyuncu da Real Madrid'in son 18 aydaki başarılarında belirleyici rol oynamış ve büyük ödülün başlıca adayları arasında gösterilmişti. Kulübün bu tür önemli etkinliklerde genellikle geniş bir katılım göstermesi nedeniyle, ikilinin geride kalma kararı futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Bunun yerine ilgi odağında, Palladium Theatre'a giden daha küçük bir oyuncu grubu yer alacak.
Real Madrid'in resmî heyetine, kulübün efsanevi eski forveti ve mevcut kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueño başkanlık ediyor. Diario AS'e göre grupta, erkekler ödülüne aday gösterilen Marc Cucurella ile Kopa Kupası'nın finalistlerinden genç yetenek Yan Diomande de bulunuyor.
Gala için son hazırlıklar
El Chiringuito TV'nin doğruladığı üzere Real Madrid heyeti, pazartesi sabahı özel bir uçuşla Londra'ya ulaştı. Oyuncuların ve kulüp personelinin, akşamki etkinlikler öncesinde dinlenmek üzere Marriott Grosvenor Hotel'e yerleşmesi planlandı. Palladium Theatre, törenin 70'incisi düzenlenirken dünya futbolunun önde gelen isimlerini ağırlayacak. Mbappe'nin de gece boyunca kırmızı halıda en çok ilgi gören isimlerden biri olması bekleniyor.
Real Madrid'in en çok öne çıkan ismi Mbappe olsa da büyük ödül için rekabet son derece çekişmeli. Fransız oyuncunun, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane'in güçlü rekabetiyle karşılaşması bekleniyor.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”