Real Madrid, 2026 Ballon d’Or ödül töreni için Londra’ya özel olarak belirlediği bir heyet gönderdi ve Kylian Mbappe’yi katılımının merkezine koydu. Fransız forvet İngiltere’ye giderken, takımın önde gelen isimleri Vinicius Junior ve Jude Bellingham İspanya’nın başkentinde kalmayı tercih etti.

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Mbappe Londra'da başı çekiyor

Mbappe, kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmak amacıyla resmen Londra'ya geldi. Uzun zamandır futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanması beklenen Fransız forvet, ailesi ve Real Madrid temsilcilerinden oluşan seçkin bir grupla birlikte gelirken görüntülendi.

25 yaşındaki oyuncu, galaya Barcelona karşısında galibiyeti getiren müthiş performansının ardından katılıyor. Forvet, uçuşundan yalnızca 24 saat önce Camp Nou'da oynanan Clásico'da iki golü de atarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve büyük maçlardaki değerini gösterdi. Real Madrid geçen sezon şampiyonluk yarışında takım olarak zorluklar yaşasa da Mbappe, 2025-26 sezonunda 44 maçta attığı 42 golle dünya çapındaki bireysel istatistiklerini korudu. Verimli bir 2026 Dünya Kupası geçiren oyuncu, 10 golle turnuvanın gol kralı oldu.





Vinicius ve Bellingham İspanya'da kaldı

Şaşırtıcı bir gelişmeyle Vinicius Junior ve Jude Bellingham, Londra'ya giden resmî uçuşa katılmamayı tercih etti. Her iki oyuncu da Real Madrid'in son 18 aydaki başarılarında belirleyici rol oynamış ve büyük ödülün başlıca adayları arasında gösterilmişti. Kulübün bu tür önemli etkinliklerde genellikle geniş bir katılım göstermesi nedeniyle, ikilinin geride kalma kararı futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Bunun yerine ilgi odağında, Palladium Theatre'a giden daha küçük bir oyuncu grubu yer alacak.

Real Madrid'in resmî heyetine, kulübün efsanevi eski forveti ve mevcut kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueño başkanlık ediyor. Diario AS'e göre grupta, erkekler ödülüne aday gösterilen Marc Cucurella ile Kopa Kupası'nın finalistlerinden genç yetenek Yan Diomande de bulunuyor.

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Gala için son hazırlıklar

El Chiringuito TV'nin doğruladığı üzere Real Madrid heyeti, pazartesi sabahı özel bir uçuşla Londra'ya ulaştı. Oyuncuların ve kulüp personelinin, akşamki etkinlikler öncesinde dinlenmek üzere Marriott Grosvenor Hotel'e yerleşmesi planlandı. Palladium Theatre, törenin 70'incisi düzenlenirken dünya futbolunun önde gelen isimlerini ağırlayacak. Mbappe'nin de gece boyunca kırmızı halıda en çok ilgi gören isimlerden biri olması bekleniyor.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Real Madrid'in en çok öne çıkan ismi Mbappe olsa da büyük ödül için rekabet son derece çekişmeli. Fransız oyuncunun, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane'in güçlü rekabetiyle karşılaşması bekleniyor.