Karim Benzema’yı Suudi Arabistan’a kaptıran Real Madrid, bir başka Fransız yıldız için harekete geçti.

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid bu transfer için astronomik bir ücreti gözden çıkardı.

Fransız basını da önde gelen gazetelerinden L’Equipe’te yer alan habere göre Real Madrid, Mbappe için Fransız ekibine 200 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesini uzatmaması nedeniyle 2024 yazında yazında serbest kalma şansına sahip olan Mbappe’yi bu yaz satmaması halinde bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan PSG, oyuncunun durumunu değerlendirirken, Mbappe 2023-2024 sezonunda PSG formasını giyeceğini açıklamıştı.

Listenin ilk sırasında yer alıyor

Bu açıklamaya rağmen Mbappe için girişimlerini sürdüren Real Madrid, yıldız ismi transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi.

Karim Benzema’nın ayrılmasının ardından efsane ismin yerini Harry Kane ile doldurmayı planlayan ancak yaşanan bu gelişmelerin ardından tamamen Mbappe transferine odaklanan Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin de öncelikli tercihi konumunda.

24 yaşındaki yıldız bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkmış ve 41 gol atmıştı.