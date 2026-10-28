Real Madrid, Kylian Mbappe'ye yönelik büyük tepkilerin ardından Çin halkından kamuoyu önünde resmen özür dilemek zorunda kaldı. Fransız yıldız, ülkenin kurucu liderine saygısızlık olarak yaygın biçimde algılanan açıklamaları nedeniyle zor durumda kaldı.

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Mbappe paylaşımı ticari açıdan ağır sonuçlar doğurdu

Mbappe, çevrim içi bir röportaj sırasında kendisini Mao Zedong olarak tasvir eden bir internet paylaşımından söz etti. Fransa'nın forveti, Komünist Çin'in kurucu liderini “Çinli diktatör” olarak nitelendirdi. Bu sözler ülke genelinde hemen büyük tepki topladı.

Ticari sonuçlar hızlı ve ağır oldu. Forvet, en az üç farklı Çinli şirketle yaptığı kazançlı marka anlaşmalarını kaybetti. Bunlar arasında Dongpeng Beverage, Mengniu ve Milkground da vardı.

Ayrıca China Media Group (CMG), La Liga maçlarının ve oyuncunun forma giydiği tüm karşılaşmaların yayınlarını durdurarak önemli bir adım attı. Devlet yayın kuruluşu daha sonra, Associated Press'e göre forvetten, Real Madrid'den ve İspanya'nın en üst düzey liginden resmî özür talep etti.

Real Madrid ve Mbappe derin üzüntülerini dile getirdi

Artan baskı karşısında Mbappe, salı günü bir açıklama yayımlayarak hatasını kabul etti. Hücum oyuncusu, sözlerinin “düşüncesizce” olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şimdi bunun Çin'deki ve Çinli topluluklardaki birçok insanı incittiğini anlıyorum.”

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Çarşamba günü Real Madrid de zarar gören ilişkiyi onarmak amacıyla kapsamlı bir resmî açıklama yayımladı.

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Kulüp, “Real Madrid C.F., oyuncumuz Kylian Mbappe'nin son açıklamalarının yol açmış olabileceği her türlü üzüntü için Çin halkından özür dilemek istiyor” dedi. “Kulübümüz, Çin'e, tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına, ayrıca Real Madrid'e sevgi ve hayranlık duyan milyonlarca Çinli taraftara derin saygı besliyor.

“Kulüp, Kylian Mbappe'nin kamuoyuna sunduğu özre katılıyor. Oyuncu bu özürde sözlerinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi ve Çin halkına duyduğu saygıyı yineledi.

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“Real Madrid, saygı, bir arada yaşama ve kültürler arası anlayış değerlerine bağlılığını yeniden teyit ediyor. Çin ve vatandaşlarıyla arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etme arzusunu ifade ediyor.”

Yayın konusundaki anlaşmazlık çözülemedi

Tüm tarafların hızla harekete geçmesi, Çin pazarının Avrupa futbolu için taşıdığı büyük önemi gösteriyor. Oyuncu ve kulübün açıklamalarına ek olarak La Liga da yaşananların etkisini azaltmak için resmen özür diledi.

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CMG, Real Madrid'in resmî özrünü aldığını doğruladı.

Asya pazarındaki bağları yeniden kurma çabası

Associated Press'in haberinde ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü Mbappe'nin özrünü “ciddiye aldığını” doğruladığı belirtildi. Ancak olayın oyuncunun kişisel markası üzerindeki uzun vadeli etkisi tamamen belirsizliğini koruyor. Forvetin sona eren ticari ortaklıklarını yeniden kurup kuramayacağı veya İspanyol futbolunun kısa sürede Çin televizyonlarına dönüp dönmeyeceği de henüz belli değil. Hem oyuncunun hem de kulübün önceliği, bu anlaşmazlığın küresel ölçekteki faaliyetlerini kalıcı olarak etkilememesi için diplomatik zararı gidermek olacak.