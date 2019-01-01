Real Madrid, Kylian Mbappe için PSG'ye rekor bir bedel teklif edecek

Real Madrid'in yaz transfer döneminde PSG'nin kapısını Kylian Mbappe için rekor bir teklifle çalacağı iddia edildi.

Zinedine Zidane'ın geri dönmesiyle birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen 'in bir süredir 'in yıldızı Kylian Mbappe'yi transfer edeceği konuşuluyordu.

France Football ise bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Derginin paylaştığı haberde transfer için Zidane'a 500 milyon euro'luk bir bütçe veren Real Madrid yönetiminin Mbappe'yi bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediği yazıldı.

İspanyol devinin 20 yaşındaki yıldızın bonservisini almak için ise PSG'nin kapısını tam 280 milyon euro'luk rekor bir teklifle çalacağı ifade edildi.