Jose Mourinho, kısa süre önce uzattığı sakalının Real Madrid'in kusursuz formunun sırrı olduğu yönündeki iddiaları gülerek geçiştirdi. Portekizli teknik adamı, takımının kritik El Clasico için Camp Nou'ya gitmeye hazırlandığı bu hafta sonu büyük bir sınav bekliyor.

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Real Madrid'ın dönüşümü

Bir aydan biraz uzun bir süre önce Santiago Bernabeu'daki tablo çok daha karamsardı. Madrid, 20 Eylül'de Atletico ile oynadığı başkent derbisini 2-1 kaybetti. Bu sonuçla dördüncü sırada kaldı ve ezeli rakibi Barcelona'nın altı puan gerisine düştü. Real Betis karşısında daha önce yaşanan puan kaybının ardından takımın ligdeki zorlanışı, Mourinho üzerindeki baskıyı artırmıştı. Teknik direktörün gözle görülür hayal kırıklığı da bu dönemi yansıtıyordu.

Ancak derbi yenilgisinden sonraki haftalarda tablo kökten değişti. Madrid, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir galibiyet serisi yakaladı. Taktiksel ve zihinsel açıdan yaşanan bu dönüşüm, Mourinho'nun görünümündeki bir değişikliğe de denk geldi. Teknik direktörün başarılı geçen bu dönemde sakal bırakması, yeni alışkanlığı hakkında şakacı yorumlara yol açtı.

Mourinho batıl inanç iddiasını reddetti

Yakın tarihli bir basın toplantısında Mourinho'ya, üst üste alınan dört galibiyette sakalının uğur getirip getirmediği doğrudan soruldu. Kendisine, “Bir aydır sakalı var ve bütün maçları kazandı: Bu batıl inanç mı?” diye sorulması, eski Chelsea ve Inter teknik direktörünü hemen güldürdü.

Mourinho, sakal bırakmasının takımın sahadaki başarısıyla bağlantılı olduğu fikrini hızla reddetti. Sky Sport Italia'nın aktardığına göre gülümseyerek, “Kesinlikle hayır. O kadar kötü mü görünüyorum? Sakalımı kesmeli miyim? Ama futbol dünyasında batıl inançları olmayan az sayıdaki kişiden biriyim” yanıtını verdi.

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Ekim ayındaki ivmeyi korumak

Mourinho'nun inkârına rağmen, bir bağlantı arayanlar için ekim ayının istatistiklerini görmezden gelmek zor. Sky Sport Italia'nın belirttiğine göre galibiyet serisi, Yan Diomande'nin golüyle Villarreal karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyetle başladı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı heyecan verici bir geri dönüşle 4-3'lük galibiyet geldi. Endrick ve Antonio Rudiger'in maçın son dakikalarında attığı goller karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

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Madrid'ın etkili performansı, La Liga'da Sevilla'yı 4-1 yenmesiyle sürdü. Kylian Mbappe, iki gol atarak üç puanın başkentte kalmasını sağladı ve maçın başrolü oldu. Bu ivme, RB Leipzig'e karşı oynanan sonraki Avrupa maçına da taşındı. Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe ve Diomande'nin golleriyle Madrid bir kez daha 4-1 kazandı. Bu sonuçlar, sezonun kritik bir anında takımın özgüvenini yeniden kazandırdı. Mourinho'nun ekibi, sezonun ilk haftalarında eksik olan dengeyi bulmuş görünüyor. Şimdiye kadarki en önemli sınavları için zemin de böylece hazırlandı.

Camp Nou'daki en büyük sınav

Camp Nou'da oynanacak El Clasico, sakallı Mourinho için farklı bir sınav olacak. Barcelona, La Liga'da şu ana kadar oynadığı yedi maçın tamamını kazanarak karşılaşmaya ligde kusursuz bir karneyle çıkacak. Ancak Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuç, konuk takım için psikolojik bir fırsat yaratabilir.

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Madrid, lig tablosunda hâlâ altı puan geride. Bu nedenle liderle arasındaki farkı kapatmak istiyorsa bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Madrid ayrıca dört maçlık cezasını çeken Vinicius Junior'dan yoksun oynayacak.