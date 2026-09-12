Real Madrid, bugün cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin beşinci haftası kapsamında oynanacak karşılaşma öncesinde konuğu ve komşusu Rayo Vallecano karşısında büyük bir üstünlüğe sahip.

Üçüncü sırada yer alan Real Madrid, geçen cuma Real Betis karşısında sezonun ilk yenilgisini aldıktan sonra bugün galibiyet yoluna geri dönmeyi umuyor.

"Opta" istatistiklerine göre Real Madrid, İspanya Ligi'nde kendi sahasında Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazandı, bir maçta ise berabere kaldı. Tek istisna, gol atmayı başaramadığı ve Kasım 2023'te 0-0 sona eren maç oldu.

Real Madrid, bu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Rayo Vallecano ise İspanya Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 maçın 6'sında puan topladı; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Bu, kraliyet takımına karşı bu turnuvadaki önceki 17 maçını kaybetmesinin ardından geldi.

Real Madrid, İspanya Ligi'nde başkent takımlarına karşı oynadığı son 6 derbinin ikisini kaybetti; 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu, turnuvadaki önceki 12 Madrid derbisinde hiç yenilmemesinin ardından geldi; söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Buna karşılık Rayo Vallecano, derbideki son iki maçını kazandı, ancak birinci lig tarihinde bu karşılaşmalarda üst üste 3 galibiyet almayı hiç başaramadı.

Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez, sezonun İspanya Ligi'ndeki ilk 4 maçından birinde yenilgi aldı; o sezon 2 galibiyet ve 2 yenilgi elde etmişti.

Real Madrid'in turnuvadaki ilk 4 maçından birini kaybetmesine rağmen sezon sonunda lig şampiyonluğunu kazandığı son sefer, José Mourinho yönetimindeki 2011-2012 sezonuydu; o sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti.

Rayo Vallecano, İspanya Ligi'ndeki son 11 maçında toplam 19 gol atarak gol kaydetti; bu, takımın turnuvadaki Nisan 2016'dan bu yana en uzun gol serisi. O dönemde üst üste 14 maçta gol atmış, bu maçlarda 25 gol kaydetmişti.

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Hücum rakamları

Real Madrid, 2026-2027 sezonunda oyun kurulumuyla başlayan hücumlar açısından tüm İspanya Ligi takımlarının önünde yer alıyor; bu türden 27 hücum gerçekleştirdi. Ayrıca hızlı kontratak hücumlarından 11 kez şut çekti; bu da turnuvadaki en yüksek rakam.

Kraliyet takımı, ileri bölgelerde topu kaptıktan sonra en çok şut çeken takımlar sıralamasında da 8 şutla Atlético Madrid, Barcelona ve Villarreal ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Rayo Vallecano ise 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'nde kazanma pozisyonundayken 8 puan kaybetti; bu, bu sezon turnuvadaki tüm takımlar arasındaki en yüksek rakam.

Kylian Mbappé, İspanya Ligi'nde kendi sahasında oynadığı 35 maçta 32 gol kaydetti. Kendi takımının sahasındaki gol sayısında ondan önde olan tek isim, 2024-2025'teki kulübüyle ilk sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde 36 gol atan Harry Kane.

Buna karşılık Sergio Camello, İspanya Ligi'ndeki son 10 maçında 10 gol kaydetti; bu, turnuvadaki önceki 97 maçında attığı gol sayısıyla aynı. Geçen Nisan'dan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde attığı gol sayısında ondan önde olan tek isim, 12 gol kaydeden Donyell Malen. Esteban Lepaul ve Lassine Sinayoko'nun da 10'ar golü bulunuyor.

Mourinho'nun üstünlüğü

José Mourinho, İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı önceki dört maçın tümünü kazandı. Tüm karşılaşmalarını kazanarak kusursuz bir sicil elde ettiği daha fazla sayıdaki tek rakipler ise her biri için 6'şar maçla Athletic Bilbao ve Atlético Madrid.

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