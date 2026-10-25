Barcelona, Kylian Mbappe'nin attığı iki golle Real Madrid'in Spotify Camp Nou'daki El Clasico'yu 2-1 kazanması sonucu bu sezon La Liga'daki ilk yenilgisini aldı. Ev sahibinin üst üste dokuz galibiyetlik serisi sona ererken ezeli rakibi Real Madrid, Barcelona'nın sadece üç puan gerisine geldi.

Reklam

Hansi Flick'in takımı topa %62 oranında sahip olup 17 şut çekti ancak Madrid, oyunun gidişatına ters düşen golü ilk yarının bitimine dört dakika kala buldu. Gerard Martin'in uzaklaştırmak istediği top Mbappe'ye çarpıp ağlara gitti. Pedri'nin akıllıca pasının ardından Raphinha 61. dakikada eşitliği sağladı. Barcelona daha sonra galibiyet golünü ararken konuk ekibi kendi yarı sahasına hapsetti. Ancak oyuna sonradan giren Gabriel Jesus 87. dakikada topu kaybetti ve Eduardo Camavinga, galibiyet golünü atması için Mbappe'ye pas verdi.

GOAL, Barcelona oyuncularının Clasico performanslarını değerlendirdi...

Kaleci ve savunma

Joan Garcia (7/10): Neredeyse boş kaleye gönderilen ikinci gol de dahil olmak üzere iki golde de yapabileceği bir şey yoktu. Üç kurtarış yaptı. Bunların en iyisi, Arda Guler'in sert ve yerden şutunu güçlü bir müdahaleyle çıkarmasıydı. İkinci yarıda ceza sahasının dışına çıkarak Mbappe'den önce topu uzaklaştırdı.

Xavi Espart (6/10): Daha önce Aurelien Tchouameni'den sert bir darbe alan oyuncunun maçı yarım saat sonra sona erdi. Yerine Alejandro Balde girmeden önce kendini gösterme fırsatı pek bulamadı.

Reklam Reklam

Pau Cubarsi (6/10): Topla her zamanki sakinliğini gösterdi ve devre arasından sonra Mbappe'ye zamanında bir müdahalede bulundu. Ancak son dakikalardaki galibiyet golü öncesinde Camavinga onu geçmeyi başardı.

Related Topics

Gerard Martin (6/10): İlk golde unutmak isteyeceği bir an yaşadı: Tuhaf uzaklaştırma vuruşu Mbappe'ye çarpıp Garcia'yı geçerek ağlara gitti. İkinci yarıda hatasını telafi etmeye çok yaklaştı ancak Andriy Lunin, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir kurtarışla çıkardı.

Joao Cancelo (7/10): Savunma hattının daha iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. İleri çıkışlarıyla takıma dinamizm kattı ve duran topları kullandı. Yine de Yan Diomande zaman zaman fiziksel üstünlük kurarak onu geçmeyi başardı.

Reklam

Orta saha

Rodri (7/10): İki kişilik ön liberoda topu temiz ve dikkatli kullandı. Duran toplarda tehlikeyi iyi uzaklaştırdı ve ilk yarının bitimine az kala yerden çektiği sert şutla Lunin'i zorladı.

Pedri (7/10): Eşitlik golünün mimarıydı. Şut çekecekmiş gibi yapıp niyetini belli etmeyen bir pasla Raphinha'yı pozisyona soktu. Bu katkı, birkaç kez topu kaptırarak Madrid'e kontra atak fırsatları verdiği özensiz ilk yarısını telafi etti.

Reklam

Fermin Lopez (6/10): 10 numara rolünde hareketliydi. Şutu rakibe çarpıp auta çıktı ve Marc Cucurella ona defalarca faul yaptı. Ancak 74. dakikada yerini Frenkie de Jong'a bırakana kadar son pası bulmakta zorlandı.

Hücum

Lamine Yamal (7/10): Maç boyunca Cucurella'yı meşgul etti ve son bölümde uzak mesafeden çektiği falso alan şutla gole yaklaştı. Ancak ilk yarının bitimine az kala, karşısında yalnızca Lunin varken şutunu kötü vurup auta gönderdiği çok net fırsatı kaçırdığına üzülecek.

Reklam

Anthony Gordon (8/10): Clasico'daki ilk maçında hareketliydi. İngiliz kanat oyuncusu sol tarafta sürekli tehdit yarattı ve Lunin'i, yakın direğinde yaptığı harika kurtarış da dahil olmak üzere, birkaç kez kurtarışa zorladı. Pası rakibe çarparak ilk yarının bitiminden önce Yamal'ın yakaladığı o büyük fırsatta oyuncuya ulaştı. 85. dakikada oyundan çıkmadan kısa süre önce Guler'e müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

Raphinha (8/10): O gece Barcelona'nın öne çıkan ismiydi. Kaptan, bitmek bilmeyen çalışma temposuyla örnek oldu ve sezonun La Liga'daki 13. golünü sol ayağıyla soğukkanlı bir vuruş yaparak attı. 86. dakikada yerini Jesus'a bırakana kadar ev sahibi ekibin en tehlikeli hücum silahı olarak kaldı.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Alejandro Balde (6/10): Espart'ın yerine erken oyuna girdi. Sol tarafa hız kattı ve ikinci yarının başlarında geriye iyi dönerek Mbappe'yi durdurdu. Ancak maçın sonlarında Fransız oyuncuyu düşürdüğü için sarı kart gördü.

Frenkie de Jong (6/10): 74. dakikada oyuna girdi ve Barcelona'nın Madrid'i kendi yarı sahasına hapsetmesine yardımcı oldu. Kaleye giden şutu ise fedakâr bir müdahaleyle engellendi.

Reklam

Karim Adeyemi (5/10): 85. dakikada Gordon'ın yerine oyuna girdi ancak etkili olamadı. Uzatma dakikalarında yerdeki Mbappe'ye doğru topa vurduğu için sarı kart gördü.

Gabriel Jesus (5/10): 86. dakikada Raphinha'nın yerine girdikten sonra performansını gösterecek pek zamanı olmadı. Ancak Mbappe'nin galibiyet golüne giden atakta topu kaybetti.

Reklam

Hansi Flick (6/10): Oyun planı açıktı: topa hâkim olmak ve önde baskı yapmak. Takımı istatistiklerde üstündü ancak rakibinin gösterdiği bitiricilikten yoksundu ve galibiyet golünde kontra atakta savunmasız yakalandı.



