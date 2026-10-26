Real Madrid karşısında acı dolu bir gecenin ardından: Fermin ve Gavi iki ateşli mesajla meydan okudu!

Barcelonalı ikili Fermin Lopez ve Gavi, El Clasico'da Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetin ardından takım taraftarlarına destek ve güven mesajları vermeye özen gösterdi. İkili, kulübe olan bağlılıklarını ve rekabetin sürmesi ile sezonun uzun bir yola sahip olması nedeniyle takımın bu zorlu dönemi aşabileceğine olan inançlarını vurguladı.

Katalan takımının orta saha oyuncusu Fermin Lopez, taraftarlara yönelik mesajında şunları söyledi: "Bugün, her zamankinden daha çok, yaşasın Barcelona! Bu takıma güvenin Barcelona taraftarları. Yol hâlâ uzun ve her şey yerli yerine oturacak."

Gavi ise benzer bir tutum sergileyerek Barcelona'ya bağlılığını ve takımın formasıyla mücadeleye devam etmeye hazır olduğunu vurguladı ve şöyle yazdı: "Bu uzun bir yolculuk! Sonuna kadar, her zaman takımımın yanındayım!"

Orta saha oyuncusunun mesajı, mağlubiyetin ardından takım arkadaşlarının yanında durma konusundaki kararlılığını yansıtıyor; öyle bir dönemde ki takım, farklı kulvarlardaki yoluna devam etmek için güvenini ve konsantrasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyaç duyuyor.

Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetin yankıları hâlâ sürerken, ikilinin net bir mesaj vermeyi tercih ettiği anlaşılıyor: Kulübe olan bağlılık, sonuçların kötüye gitmesiyle değişmez ve Barcelona'nın açığı kapatıp güçlü bir şekilde rekabete geri dönmesi için yol hâlâ açık.