Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bu akşam Prens Parkı Stadı'nda Şampiyonlar Ligi kapsamında iki takımı karşı karşıya getirecek olan Paris Saint-Germain maçında Rodri Hernandez'i yedek kulübesinde tutma kararının nedenini açıkladı ve oyuncuların fiziksel durumunun yönetilmesinin tercihlerinde belirleyici faktör olduğunu vurguladı.

Alman teknik adam, İspanyol orta saha oyuncusunun oyun temposunu ayarlama ve büyük karşılaşmalarda takıma gereken dengeyi kazandırma konusundaki büyük önemine rağmen, Rodri'yi ilk 11'in dışında bırakarak ve orta sahada Pedri ile Dani Olmo'nun yanında Marc Bernal'i oynatmayı tercih ederek herkesi şaşırttı.

Flick, maç öncesinde "Movistar" kanalına yaptığı ve "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, kararının Rodri'de fiziksel bir sorun bulunmasıyla ilgili olmadığını, aksine peş peşe gelen maçların ardından oyuncuları yormaktan kaçınma isteğinden kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: "Oyuncularımıza özen göstermeliyiz."

Alman teknik adam şöyle devam etti: "Oyuncuların, özellikle de milli takım oyuncularının fiziksel durumunu göz önünde bulundurmalıyız. Rodri son üç maçın tamamını oynadı, bu yüzden ona dinlenme vermeye karar verdik. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak Bernal'e güveniyoruz."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Flick'in Rodri'yi dinlendirme kararı, önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nin zirve mücadelesinde Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico maçına en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla geldi.

Topa hakimiyet Barcelona'nın Paris karşısındaki silahı

Flick, Fransız takımına karşı oynanacak beklenen karşılaşmanın anahtarları hakkında konuştu ve iki takımın da topa sahip olarak kendi oyun anlayışını dayatma kapasitesine sahip olması nedeniyle topu elde tutmanın ve takım bütünlüğünü korumanın gerekliliğinin altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Her iki takımın da topa hakim olmaya çalışacağını düşünüyorum, en önemlisi topu kaybetmememiz. Bütünlüğümüzü korumalıyız."

Bernal'in tercih edilmesi, Flick'in takımdaki oyunculara fiziksel yükü dağıtma isteğini yansıtırken, Barcelona'nın orta sahaya hakim olma kapasitesi açısından güçlü bir sınav teşkil eden Paris Saint-Germain karşısındaki görevin zorluğuna rağmen, elindeki alternatiflere olan güvenini de koruduğunu gösteriyor.

Gerard Martin kuşkulara rağmen kadroya yetişti

Bağlantılı olarak Flick, oyuncunun Real Betis karşılaşmasının ardından yaşadığı ağrıların maça hazır olup olmadığı konusunda endişelere yol açmasının ardından Gerard Martin'in durumunu netleştirdi. Tıbbi tetkikler, durumunun ilk 11'de oynamasına izin verecek şekilde düzelmesinden önce, ciddi bir sakatlık geçirmediğini ortaya koydu.

Flick, savunma oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Gerard Martin oynamaya hazır ve çok fazla başka seçeneğimiz yoktu."

Martin'in oynaması, Eric Garcia, Jules Kounde ve Andreas Christensen'in Barcelona kadrosundan yoksun olması nedeniyle ek bir önem kazanıyor; bu durum Alman teknik adamı savunmanın göbeğinde onun yanında Pau Cubarsi'ye, kanatlarda ise Joao Cancelo ve Xavi Espart'a güvenmeye yöneltti.