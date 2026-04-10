Real Madrid Kanalı'ndan kanlı müdahaleye ilişkin açıklama: İspanya Ligi hileli

Real Madrid'in resmi kanalı, bugün Cuma günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan İspanya Ligi'nin 31. haftası maçında, Kraliyet Takımı'nın evinde Girona ile 1-1 berabere kalmasının ardından, "La Liga" hakem sistemine sert eleştiriler yöneltti ve turnuvayı "hileli" olarak nitelendirdi.

Kanal, maçta alınan bazı kararlara, özellikle de Fransız yıldız Kylian Mbappé lehine "çok açık" olarak nitelendirdiği bir penaltının göz ardı edilmesine büyük şaşkınlığını dile getirdi.

Kanal, maçtaki hakem kararlarını karşılaştırdı: "Mbappé topu geri kazandığında ve ilk yarıda gol atmak üzereyken, hakem savunmacının yüzüne dokunduğu gerekçesiyle hemen faul ilan etti. Ancak Mbappé'nin yüzüne darbe aldığında penaltı verilmedi."

Kanal, "Durumların yorumlanmasındaki bu tutarsızlık, özellikle aynı maçtaki kararların çelişkili olması nedeniyle büyük soru işaretleri yaratıyor. Başka bir pozisyonda ise 'hafif temas' nedeniyle oyun durduruldu ve bu, defans oyuncusunun yüzüne yapılan faul olarak değerlendirildi" diye ekledi.

"Bu artık sadece bireysel hatalar değil, lig maçlarındaki hakemlik standartlarının tutarsızlığı konusunda sürekli bir tartışma konusu haline geldi" dedi.