Real Madrid Kanalı: La Liga'yı Barcelona'ya iyilik yapmak için yönlendiren gizli bir el var

Real Madrid TV kanalı, La Liga'da Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanan maçta Barcelona oyuncusu Gerard Martín'in kırmızı kartının geri alınmasıyla ilgili hakem tartışmalarına dahil oldu.

İspanyol AS gazetesine göre, Real Madrid kanalı İspanyol hakemliğine karşı eleştirel bir tutum sergiliyor ve yaşananları çifte standardın açık bir örneği olarak değerlendiriyor.

Real Madrid kanalı, bu durumu Federico Valverde'nin Atlético Madrid karşısında gördüğü kırmızı kartla ilişkilendirdi. Bu kart iptal edilmedi ve oyuncunun Mallorca maçında oynamasına engel oldu; bu karşılaşmada Real Madrid, La Liga şampiyonluğu yarışındaki şansının büyük bir kısmını kaybetti.

Güncel olayları analiz eden "Real Madrid Conecta" programı, hakem kararlarındaki çelişkiyi ele alarak şu soruyu sordu: "Valverde'nin kırmızı kartı VAR tarafından düzeltilmezken, Gerard Martín'in durumunda neden müdahale edildi? Valverde'nin kırmızı kartı, Real Madrid'i Mallorca maçında onun hizmetinden mahrum bıraktı."

Program, hakemler teknik komitesinin standartlarına sert eleştiriler yöneltti ve 25. haftada Valentin Gomez'in yaptığı faulün kırmızı kartla cezalandırılmadığını belirtti. Komite daha sonra hatasını kabul etse de, bu itiraf Gerard Martin'in pozisyonu değerlendirilirken dikkate alınmadı.

Real Madrid kanalı, bu standartlardaki tutarsızlığı destekleyen gizli bir elin varlığını vurguladı ve Barcelona'nın lehine değiştirilen 13 karara karşılık aleyhine 7 karar alırken, Real Madrid'in lehine 3 karara karşılık aleyhine 11 karar aldığı ortaya çıkan VAR müdahale istatistiklerine dayandı.

Gazeteci Miguel Ángel Muñoz, Real Madrid kanalında yaptığı açıklamada, bu istatistikleri kırmızı kartların sayısı ve Negreira davasıyla ilişkilendirdiğinde, gerçekten de gizli bir elin iş başında olduğu izleniminin doğduğunu belirtti.

Muñoz, konuşmasına, her zaman Barcelona lehine değişen bu çifte standart nedeniyle hakemlere güvenemediğini vurgulayarak devam etti ve video teknik odasındaki Mileru López'in rolünü sorguladı.

Ayrıca, Real Madrid kanalının, olan bitenin ciddiyetten ve yasallıktan yoksun olduğunu kanıtlayan tek mecra olduğunu ve bunun da kendisini hakemlik sistemine güvenmemesine ittiğini ekledi.

Gazeteci Paul Tenorio ise, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı maçı bir İspanyol hakemin yönetmemesini tercih ettiğini söyledi.



