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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Real Madrid kanalı La Liga'ya saldırdı: Rakiplerimizin bize karşı silah kullanmasına izin veriyorlar

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
İspanya

Real Madrid televizyonu, Atletico Madrid karşısında oynanan ve Kraliyet ekibinin 2-1 kaybettiği derbide meydana gelen hakem hatalarının ardından, İspanya Ligi yetkililerine sert eleştiriler yöneltti.

The Touchline ağının X sitesindeki hesabı, Real Madrid televizyonunun bazı açıklamalarını paylaştı. Kanalda şöyle denildi: "Şu anda tek eksiğimiz, İspanya Ligi'nin Real Madrid'in rakiplerine bize karşı silahlarla maç oynama izni vermesi."

Real Madrid televizyonu ayrıca bundan sonra maç analizi yapmayacağını açıkladı ve şunu ekledi: "Taktikler ya da futbol hakkında konuşmanın artık bir anlamı kalmadı."

Merengue kanalı şu ifadeleri kullandı: "Konu Real Madrid olduğunda farklı bir muamele söz konusu. İspanya Ligi ve İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid'in rekabet etmesine izin vermiyor. Bir planları var."

Kanal şu vurguyu yaptı: "Bütün bunlar insanı kusturacak cinsten. Javier Tebas'ın liginde pisliğin her yere saçılması onların umurunda değil."

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