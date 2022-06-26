Real Madrid'in Liverpool ile oynadığı dev finale damgasını vuran Belçikalı kaleci, bu karşılaşmanın izlerini ölene dek taşıyacak.

Real Madrid'in Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finaline yaptığı kurtarışlarla damgasını vuran Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, kupayı vücuduna dövme yaptı. 28 Mayıs 2022'yi sonsuza kadar kendisiyle birlikte taşıyamaya karar veren Courtois, Liverpool'un yıldızlarına karşı geri adım atmamış ve Real Madrid'in 14. Şampiyonlar Ligi zaferinin en büyük mimarı olmayı başarmıştı.

Kalesine adeta duvar ören ve vücuna da duvar dövmesi yapan Courtois, kariyerinin en iyi maçını çıkarırken Şampiyonlar Ligi'ni de ilk kez kazanmıştı. Stade de France'ta oynanan karşılaşmada dokuz başarılı kurtarışa imza atan Courtois, takımının bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'yı kazanmasında da önemli bir rol oynamış ve Real Madrid'in en güvenilir oyuncularından biri olmuştu.

Liverpool oyuncularını kızdırmıştı

Daha önce Atletico Madrid ile de şampiyonluk sevinci yaşayan Courtois, Real Madrid'e 2018 yazında Chelsea'den transfer olmuştu. Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu kazanan Courtois, Liverpool ile oynadıkları final karşılaşması öncesinde, "Real Madrid ile final oynuyorsanız kaybedeceğinizi maçtan önce bilirsiniz" ifadeleriyle Liverpool oyuncularını kızdırmıştı.

Belçika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 30 yaşındaki kaleci geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan, pas kalitesinin yeterince iyi olmadığı yönündeki iddialara tepki göstermişti. Real Madrid'in geriden oyun kurulumunda önemli bir yeri olduğuna değinen Courtois, eleştirilere kulağını tıkadığını ve takımının başarısına odaklandığını açıklamıştı.

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