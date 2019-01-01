Real Madrid kafilesi İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.
Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti.
Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.
Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.
Real Madrid kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Kale: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube
Defans: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy
Orta Saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco
Forvet: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo