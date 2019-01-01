Real Madrid, kadın futbol takımı kuruyor

Real Madrid, gelecek sezondan itibaren Liga Iberdrola'da mücadele edecek bir kadın futbol takımı kurmaya hazırlanıyor.

, 2019-20 sezonunda Kadınlar Futbol Ligi olan Iberdrola'da mücadele etmek üzere bir kadın futbol takımı kurmak için hazırlık yapıyor.

İspanyol gazetesi El Pais'in haberine göre yönetim, 400 bin euro karşılığında Liga Iberdrola'ya yükselen Madrid merkezli kadın futbol takımı CD Bacon'u satın aldı.

Bu takımın Real Madrid'in antrenman tesislerini kullanacağı ve orada oynayacağı belirtildi.

Atletio Madrid ve 'nın kadın futbol takımları varken Real Madrid'de olmaması oldukça eleştiri alan bir konu olmuştu.

Son 2 Liga Iberdrola'yı Atletico'nun kadın takımı kazanırken Barcelona ise geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmiş ancak Olympique 'a kaybetmişti.

Atletico ile Barcelona arasında Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin taraftar izlemiş ve bir kulüpler arası kadınlar futbol maçında yakalanan en yüksek seyirci sayısı olarak rekor kırılmıştı.

Liga Iberdrola'da kadın futbol takımı olan diğer İspanyol ekipler ise şöyle: , , , .