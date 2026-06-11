Real Madrid, José Mourinho'yu yeni teknik direktörü olarak tanıttı; Benfica ise milyonlarca euro kazandı

Real Madrid, José Mourinho'yu yeni teknik direktörü olarak resmen tanıttı. Portekizli teknik adam, "La Real" ile 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu, ancak başkanlık seçimlerinin sonucuna bağlıydı. Florentino Pérez'in yeniden seçildiği artık bilindiği için Mourinho'nun gelişi gerçekleşebildi.

Mourinho, 2025 yılında Fenerbahçe'den transfer edilen Benfica'da bir yıl görev yaptı. Lig şampiyonluğunu Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto'ya kaptırdı. Benfica, şampiyonun sekiz puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Benfica'nın başına ise bugünden itibaren Marco Silva geçti. 48 yaşındaki teknik direktör, Batı Londra'da beş yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce Fulham'dan bedelsiz ayrılma kararı almıştı. Silva, Lizbon'da iki yıllık sözleşme imzaladı; sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Bu arada Benfica, Mourinho'yu bırakması karşılığında hatırı sayılır bir tazminat alacak. Real Madrid, "Özel Adam" için tam 15 milyon euro ödeyecek.

Mourinho, resmi açıklamanın yapılmasından önce yeni görevine tam gaz başlamıştı. Şimdiden Denzel Dumfries'in transferine yeşil ışık yaktı ve Ibrahima Konaté ile Riccardo Calafiori'yi de İspanya'nın başkentine getirmek istiyor.

Bunun karşılığında mevcut kadroda büyük bir temizlik yapılacak. Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono ve Ajax'ın transfer hedefindeki Dani Ceballos yeni bir kulüp arayışına girecek. Söylentilere göre Eduardo Camavinga da takımdan ayrılacak.