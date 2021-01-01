Real Madrid istedi ama o Lionel Messi için Barcelona'yı istedi: Neymar transferinin perde arkası

Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, oyuncusunun Santos'tan nasıl ayrıldığını ve Real Madrid ile Barcelona arasındaki savaşı anlattı.

Neymar Barcelona'ya dönecek mi yoksa PSG'de kalmaya devam edecek mi? Son dönemin en çok merak edilen sorularından biri bu ama yıllar önce başka bir soru vardı. Santos'ta oynayan Neymar Real Madrid'i mi tercih edecek yoksa Barcelona'yı mı? Cevabı öğrenmiştik ama perde arkasında yaşananları Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro anlattı.

L'Equipe'a bir röportaj veren Riberio, hem transfer sürecine hem de Neymar'ın gençlik yıllarına ışık tutuyor.

Wagner Ribeiro, Neymar'ın gençlik dönemleri hakkında ne dedi?

"Neymar'ı ilk gördüğümde 12 yaşındaydı. Babasına, 'Eğer oynarsa bacaklarını kırarlar' dedim. Fakat o topla inanılmaz driplingler yaptı ve sahadaki herkesi çalımladı."

"13 yaşında Real Madrid seçmelerine gitti ve sansasyon yarattı. O, ben ve babası yirmi gün orada kaldık. Real onu sevdi ve onun için para ödemeye istekliydi. Ancak Santos'ın o dönemdeki başkanı Marcelo Teixeira beni aradı. Neymar 10.000 euro kazanıyordu. Başkan ona ayda 840.000 euro teklif etti."

"Babası bu teklifin ardından Brezilya'da kalmasının daha iyi olacağını düşündü. Madrid'de harika vakit geçirdi ve mutluydu ama saha dışında ağlıyordu. O da annesinden ve kız kardeşinden uzaklaşmak istemedi."

"2010'da da Chelsea ona çok para teklif etti. Ancak Neymar oraya da gitmek istemedi."

"Santos yöneticileri Avrupa'dan gelen tekliflerle rekabet etmek zorundaydı. Ona, kalırsa bir efsane haline geleceğini, Brezilyalıların kalbinde Ayrton Senna'nın yerini alacağını söylediler. Pele'den yardım istediler. Görüşme sırasında Pele bile aradı. Babası bu aramadan etkilendi. O sırada Santos da çok iyi para ödedi."

Wagner Ribeiro Neymar'ın Barcelona'ya transferi hakkında neler dedi?

"Florentino Perez, Neymar'ı transfer ettiğini sandı. Ona sunduğum teklifi kabul etti. Santos'a 40 milyon ödemeye ve istediğimiz her şeye uymaya hazırdı. Üç yönetici ve avukat gönderdiler. 20 gün orada kaldılar. 'Hadi yarın imza atacağız!' dediler. Ama Neymar Madrid'e gitmek istemedi, Barça'da oynamak istedi.

"Neymar, Messi için Barça'yı seçti. Bana 'Messi ile oynamak istedim' dedi. Bu onun seçimiydi. Benim için iyi olmasa da ona saygı duydum. İmza töreni esnasında kendimi aşağılanmış hissettim. Katılmama da izin vermediler. Beni her şeyin dışında bıraktılar. Bu haksızlıktı."

"O dönemin Barcelona Başkanı Sandro Rossell, görüşmelere katılmamı istemedi. Neymar'ın Barça'ya transferi için de bana bir kuruş bile ödemedi. Neymar'ın babasıyla yakın olan André Cury ile çalıştılar. O transferde hiçbir şey almadım."

Neymar'ın PSG'ye transferi

"İlk teklifin 2015'te geldiği doğru. 2016 yazında Ibiza'da, Neymar'ın babasıyla beraber, Nasser Al Khelaifi ve PSG spor direktörü Olivier Létang ile tanıştık. Bir otelin en üst katındaydık. Kimse bizi görmedi. Neymar'a yılda 11 milyon euro önerdiler. Sadece finansal fair-play transferi engellemedi. Neymar da o sırada Paris'e gitmek istemedi. Barça'da mutluydu."

"PSG'ye transfer sürecini yöneten Antero Henrique (o zamanki PSG spor direktörü) ile yöneten Zahavi'ydi. Ama o yıldan önce biz zemini hazırlamıştık. Nasser Al Khelaifi ile Neymar'ın babasını ben tanıştırdım. Ama bir kez daha daha o transferden hiçbir şey alamadım. Ekonomik anlamda Neymar'dan hiçbir şey kazanmadım."

"Neymar o teklifi reddedemezdi. PSG yılda 222 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve ona 36 milyon euro net ücret teklif etti. Böyle bir teklifi reddetmek mümkün değil."

"PSG'ye transfer olduktan iki yıl sonra Real Madrid'e gitmek üzereydi. Real onun için 300 milyon euro ödemeye hazırdı. Florentino bana söyledi ama Nasser reddetti."

"Neymar Paris'te mutlu. Dünyadaki hiçbir kulüp ona PSG'nin sunduklarını sunamaz. Madrid'in mali sorunları var. Barcelona, daha da kötü. Ne İtalya, ne United ne City... Paris'te çok iyi bir takımda oynuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklar ve Neymar da Ballon d'Or kazanacak."

Neymar'ın Barcelone ve PSG kariyerleri

2013-14 sezonunda Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Neymar, Katalan ekibiyle 186 maça çıktı ve 105 gol kaydetti. 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın parçası olan Brezilyalı oyuncu, iki kere de La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Neymar, 2017 yazında transfer rekoru kırarak Paris'in yolunu tuttu. Burada 105 maça çıktı ve 84 gol kaydetti. Ligue 1 kupalarına ambargo koyan Neymar, PSG ile Şampiyonlar Ligi kazanamadı ama geçen sezon kulüp tarihinin ilk finalinde boy gösterdi.