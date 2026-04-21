Real Madrid, İspanya şampiyonluğu için FC Barcelona ile rekabeti bırakmıyor

Real Madrid, LaLiga şampiyonluk yarışında pes etmiyor. Kylian Mbappé’nin ligdeki son dört maçta attığı ilk golün de katkısıyla, Salı günü kendi sahasında Deportivo Alavés’i 2-1 mağlup etti. Çarşamba günü sahaya çıkacak olan lider FC Barcelona ile arasındaki puan farkı, ligin bitmesine altı hafta kala altı puana indi.

30. dakikada Real Madrid gol orucunu bozdu. Arda Güler, Mbappé'yi buldu ve Mbappé'nin yön değiştiren şutu ağlara gitti. Sadece iki dakika sonra Antonio Sivera, muhteşem bir kurtarışla Fransız forvetin tekrar gol atmasını engelledi.

Deportivo Alavés, devre bitmeden kısa bir süre önce Éder Militão'nun topu üst direğe çarpmasıyla şanslıydı. Heyecan verici ilk yarının uzatma dakikalarında Real Madrid, Toni Martínez'in konuk takım adına direğe çarpan şutuyla ucuz atlattı. Her iki takım için de heyecan verici bir ikinci yarı bekliyordu.

Vinicius Júnior'un uzak mesafeden attığı güzel bir şutla sol alt köşeyi bulması, Real Madrid için gerilimi oldukça azalttı: 2-0. İspanya'nın başkentinde oynanan maçın bir saatten fazla sürmesinden sonra Mbappé, Sivera tarafından bir kez daha durduruldu.

Alavés, maçın son dakikalarında da denemeler yaptı; Martínez'in şutu Andriy Lunin tarafından kurtarıldı ve Victor Parada ise direğe çarptı. Uzatma dakikalarında, aktif bir performans sergileyen Martínez, LaLiga'da 17. sırada yer alan takımın onurunu kurtardı.

Real Madrid, Santiago Bernabéu'daki maçın son dakikalarında rakibine fırsat vermedi. Sonuçta, Çarşamba günü Barcelona'nın Celta de Vigo karşısında puan kaybetmesini bekleyen ikinci sıradaki takım, üç önemli puanı hanesine yazdırdı.