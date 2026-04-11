Real Madrid, İspanya Futbol Federasyonu'nu boykot ediyor: "Hile dolu bir turnuvaya katılmayacağız"

Real Madrid ile İspanya Futbol Federasyonu arasındaki ilişkiler, kulüp yetkililerinin "adaletsiz ve hileli bir hakemlik sistemi" olarak nitelendirdiği durumun ardından, kulübün federasyonla kurumsal iletişimi fiilen kesme kararı almasıyla son yıllarda en gergin dönemlerinden birini yaşıyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Genel Müdür José Ángel Sánchez, yeni hakemlik sisteminin başlatılmasına ilişkin bazı toplantılara katılmıştı, ancak son anda çekildi ve Federasyon Başkanı'nı arayarak Real Madrid'in anlaşmayı imzalamayacağını bildirdi; bu adım, iki taraf arasındaki kopukluğun boyutunu yansıtıyor.

Son kıvılcım, ligde Girona ile oynanan maçın ardından çıktı. Hakem Alberola Rojas'ın performansı, kulüp içinde öfke dalgasına neden oldu. Yetkililer, özellikle Kylian Mbappé'nin başrolünde olduğu iki benzer pozisyonda, televizyon görüntülerinin netliğine rağmen farklı kararlar alındığını ve kararların taraflı olduğunu düşündüler.

Madrid'de, olanları "hakemlik açısından hileli bir rekabet" olarak nitelendiriyorlar ve hakemlik sisteminin kökünden düzeltilmediği sürece, her maçın kendilerini federasyondan uzaklaşmanın gerekliliğine daha da ikna ettiğini vurguluyorlar.

Yönetime yakın bir kaynak şöyle diyor: "Biz ayrıcalık değil, adalet arıyoruz. Olanlar mazur görülemez ve sessiz kalınamaz."

Bu kopukluk, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin Bayern Münih ile oynanan ilk maçında açıkça ortaya çıktı. İspanyol futbolunun en üst düzey yetkilisi Rafael Luzán, Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Čeferin'e eşlik etmek üzere Santiago Bernabéu Stadyumu'na geldi, Ancak Lozan, tribünün üçüncü sırasına, iki kurum arasındaki ilişkilerin tamamen soğuk olduğunu yansıtan bir şekilde oturdu.

Real Madrid yönetimi, hakemlik kararlarının ligdeki kötü sonuçların tek nedeni olmadığını bilse de, kritik puanların kaybedilmesindeki en önemli faktör olarak görüyor ve İspanyol hakemlik sisteminde rekabete güven ve itibar kazandıracak köklü bir reform yapılmadıkça kulübün tutumunu değiştirmeyeceğini vurguluyor.

