Real Madrid - Inter: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 8 Eyl 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Inter Milan, 8 Eylül 2026'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00).

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1. maç gününde Avrupa devlerinin kapışması

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine İtalya'nın güçlü ekibi Inter Milan karşısında Santiago Bernabéu'da başlayacak. La Liga'da moral bozucu bir hafta sonunu geride bırakan Real Madrid, Avrupa sahnesinde hemen toparlanıp grup aşaması yolculuğunun tonunu belirlemeyi hedefliyor. Inter Milan için ise ligde alınan heyecan verici galibiyetin ardından Madrid deplasmanına gitmek, doğrudan grup rakibine karşı erkenden mesaj verme fırsatı sunuyor.

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Real Madrid'in hafta sonu hayal kırıklığı: Real Betis deplasmanında tökezleme

Real Madrid, La Liga'da 4. maç gününde (4 Eylül) Real Betis'e deplasmanda 1-0 yenildikten sonra salı gününe hızlı bir yanıt arayışıyla giriyor. Topa sahip olmayı kontrol etmesine ve Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Jude Bellingham'ın yer aldığı hücum hattını sahaya sürmesine rağmen Madrid, 81. dakikada Troy Parrott'nun attığı golle yıkıldı. Mbappé'nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltı kurtarılınca Real Madrid sahadan puansız ayrıldı ve gol önünde yeniden etkili olmayı acil şekilde arar hale geldi.

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Inter'in Napoli karşısında beş gollü geri dönüş galibiyeti

Inter Milan, Serie A'da 3. maç gününde (5 Eylül) San Siro'da SSC Napoli'yi dramatik bir şekilde 3-2 mağlup etmesinin ardından Madrid'e özgüven dolu geliyor. İkinci yarının başında 2-0 geri düşen ekipte geri dönüşü 56. dakikada attığı golle Lautaro Martínez ateşledi, 82. dakikada ise Marcus Thuram skoru eşitledi. Martínez daha sonra 90. dakikanın uzatma bölümünde attığı galibiyet golüyle kahramanca geri dönüşü tamamladı, Inter'e üç puanı getirdi ve takımı yüksek moralle Madrid yoluna çıkardı.

Avrupa tecrübesi ve grupta erken üstünlük mücadelesi

Kıtanın bu iki ağır topu arasındaki karşılaşmalar istikrarlı şekilde yüksek tempolu taktik savaşlara sahne oluyor. Real Madrid'in Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé üzerinden geliştirdiği hızlı kanat atakları, Inter'in üçlü savunma yapısını test edecek. Inter'in Lautaro Martínez ve Marcus Thuram'dan oluşan hücum ikilisi ise hızlı kontra ataklarda sürekli tehdit yaratacak. Avrupa'nın elitlerini birbirinden ince detaylar ayırırken, salı günkü mücadele ilk düdükten itibaren üst düzey bir drama vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter Milan: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid'i Jose Mourinho çalıştırıyor, ancak bu maç öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bildirilmedi. Bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 de yok ve maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Inter'in başında Cristian Chivu bulunuyor ve benzer şekilde konuk ekip için de herhangi bir sakatlık ya da ceza haberi doğrulanmış değil. Bilgiler geldikçe iki takım için de kadro haberleri güncellenecek.

Form durumu

Real Madrid, LaLiga ve sezon öncesi hazırlık maçlarını kapsayan son beş karşılaşmasının tamamını kazanarak mükemmel bir iç saha formuyla geliyor. Son maçında LaLiga'da Malaga'yı 4-0 gibi net bir skorla geçti; bundan üç gün önce de Real Sociedad'ı 4-1 yenmişti. Mourinho'nun ekibi ayrıca Espanyol deplasmanında 1-2 kazanarak dış sahada da ne kadar etkili olabildiğini gösterdi. Bu beş maçta Real Madrid 13 gol attı ve sadece dört gol yedi.

Inter de oldukça formda. Son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Puan kaybettiği tek maç, sezon öncesinde AC Milan ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. O tarihten bu yana Chivu'nun ekibi yenilgi yüzü görmedi; buna Serie A'da Monza karşısında alınan 4-1'lik galibiyet ve 30 Ağustos'ta Cagliari deplasmanında elde edilen 0-1'lik zafer de dahil. Inter son beş maçında sekiz gol attı ve üç gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 7 Aralık 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve Real Madrid, Bernabeu'da 2-0 kazandı. Taraflar arasındaki son dört Şampiyonlar Ligi buluşmasında Real Madrid hiç mağlup olmadı; üç galibiyet aldı ve hiç beraberlik yaşamadı. Bu seride Real Madrid, Eylül 2021'de Milano'da 1-0 kazandı, Kasım 2020'de Inter deplasmanında 2-0 galip geldi ve aynı ayın daha erken bir döneminde Bernabeu'da oynanan 3-2'lik nefes kesen maçı da kazandı.