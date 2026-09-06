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Şampiyonlar Ligi
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
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Real Madrid - Inter Milan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - Inter
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid
Inter

Real Madrid ile Inter Milan arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kapsamlı ön izlemesi. Hafta sonundaki yerel lig sonuçlarını, takımların son form durumunu ve salı gecesi Santiago Bernabéu'da oynanacak bu dev maç öncesindeki öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Real Madrid - Inter: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Inter Milan, 8 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Daha fazlasını oku: Real Madrid'in Endülüs'teki başarısızlığı: Bir aygırın tökezlemesi mi, yoksa düşüşün başlangıcı mı?

Avrupa devleri 1. maç gününde karşı karşıya

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine İtalya'nın güçlü ekibi Inter Milan karşısında başlamak için Santiago Bernabéu'ya dönüyor. La Liga'da hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun ardından Real Madrid, Avrupa sahnesinde anında toparlanmayı ve grup aşaması serüveninin tonunu belirlemeyi hedefliyor. Inter Milan için ise ligde alınan heyecan verici galibiyetin ardından Madrid deplasmanı, doğrudan grup rakibine karşı erkenden mesaj verme adına önemli bir fırsat sunuyor.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Madrid'in hafta sonu hayal kırıklığı: Real Betis deplasmanında tökezleme

Real Madrid, salı gününe La Liga'da 4. maç gününde (4 Eylül) Real Betis'e deplasmanda 1-0 yenilmesinin ardından hızlı bir yanıt arayarak giriyor. Topa sahip olmayı kontrol etmesine ve Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ile Jude Bellingham'ın yer aldığı hücum hattını sahaya sürmesine rağmen Madrid, Troy Parrott'un 81. dakikadaki golüne engel olamadı. Mbappé'nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltının kurtarılması, Real Madrid'i puansız bırakırken takımın bitiriciliğini yeniden bulma ihtiyacını da artırdı.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

Inter'in Napoli karşısındaki beş gollü geri dönüş galibiyeti

Inter Milan, Serie A'da 3. maç gününde (5 Eylül) San Siro'da SSC Napoli'yi 3-2 mağlup ettiği dramatik galibiyetin ardından büyük bir özgüvenle Madrid'e geliyor. İkinci yarının başında 2-0 geriye düşen takımda geri dönüşü 56. dakikada attığı golle Lautaro Martínez başlatırken, 82. dakikada Marcus Thuram skoru eşitledi. Ardından Martínez, 90. dakika uzatmalarında attığı galibiyet golüyle kahramanca geri dönüşü tamamladı ve Inter'e üç puanı getirdi; böylece Inter, Madrid'e yüksek moralle gidiyor.

Avrupa tecrübesi ve grupta erken üstünlük mücadelesi

Bu iki kıtanın ağır topu arasındaki karşılaşmalar düzenli olarak yüksek tempolu taktik mücadelelere sahne oluyor. Real Madrid'in Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé üzerinden geliştirdiği hızlı kanat hücumları, Inter'in üçlü savunma yapısını test edecek. Inter'in Lautaro Martínez ve Marcus Thuram'dan oluşan hücum ikilisi ise hızlı kontra ataklarda sürekli tehdit oluşturacak. Avrupa'nın elitlerini birbirinden küçük farklar ayırırken, salı günkü maç ilk düdükten itibaren üst düzey bir heyecan vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Inter Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Diziliş
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen6E. Camavinga7Vinicius Junior5J. Bellingham15A. Guler8F. Valverde10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

İlk 11

Inter

Teknik direktör

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Real Madrid'i Jose Mourinho çalıştırıyor, ancak bu maç öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza haberi bildirilmedi. Bu aşamada muhtemel ilk 11 de netleşmiş değil ve daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Inter'in başında Cristian Chivu bulunuyor ve benzer şekilde konuk ekip için de herhangi bir sakatlık ya da ceza haberi doğrulanmadı. Bilgiler geldikçe her iki takımın takım haberleri güncellenecek.

Form durumu

RMA

RMA - Form

S04
K0-3
ESP
K1-2
RSO
K4-1
MAL
K4-0
BET
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
INT

INT - Form

JUV
K1-2
BET
K1-0
MON
K4-1
CGL
K0-1
NAP
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Real Madrid, LaLiga ve sezon öncesi hazırlık maçlarını kapsayan son beş karşılaşmasının tamamını kazanarak etkileyici bir yerel form grafiğiyle geliyor. Son maçında LaLiga'da Malaga'yı 4-0'la geçen takım, bundan üç gün önce de Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmişti. Mourinho'nun ekibi, Espanyol deplasmanında da 1-2 kazanarak dış sahada da etkili olabildiğini gösterdi. Bu beş maçta Real Madrid 13 gol atarken sadece dört gol yedi.

Inter de oldukça iyi bir form yakaladı; son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Puan kaybettiği tek maç, sezon öncesinde AC Milan ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. O tarihten bu yana Chivu'nun ekibi yenilgi yüzü görmedi; buna Serie A'da Monza karşısında alınan 4-1'lik galibiyet ve 30 Ağustos'ta Cagliari deplasmanındaki 0-1'lik zafer de dahil. Inter, son beş maçında sekiz gol attı ve üç gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Real MadridÇizimInter
5
0
0
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
MS
Club Friendlies
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
MS
11Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 7 Aralık 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve Real Madrid, Bernabeu'da 2-0 kazandı. Taraflar arasındaki son dört Şampiyonlar Ligi buluşmasında Real Madrid hiç yenilmedi; üç galibiyet aldı ve hiç berabere kalmadı. Bu seride Real Madrid, Eylül 2021'de Milano'da 1-0 kazandı, Kasım 2020'de Inter deplasmanında 2-0 galip geldi ve aynı ayın daha erken bir döneminde Bernabeu'da oynanan 3-2'lik nefes kesen maçı da kazandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
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