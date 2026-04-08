Real Madrid'in yıldızlarından biri... Yargı, "lüks saatler" davasında İspanyol milli takım oyuncularının peşinde

Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, geçtiğimiz dönemde meydana gelen tartışmalı bir davayla ilgili olarak bir dizi ünlü futbolcu ve iş adamı hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

"As" gazetesi, "Andorra'daki bir yargıç, kaçak lüks saat satın aldıkları suçlamasıyla İspanya birinci ligindeki birçok futbolcuyu soruşturuyor ve Sivil Muhafızlar, mağdur futbolculara bilgi talebinde bulunmaya başladı" dedi.

Andorra Başsavcılığı, Sivil Muhafızların Terörle Mücadele Birimi'nden işbirliği talep etti. Önümüzdeki hafta, Andorra'da kaçak lüks saat satın almakla suçlanan futbolcular ve iş adamlarının ifadeleri alınacak.

"El Mundo" gazetesi bu bilgileri aktardı ve İspanyol haber ajansı "EFE"ye silahlı kuvvetlerden kaynaklar bu bilgileri doğruladı.

Andorra yargı sisteminin yürüttüğü soruşturmalar, lüks saatlerin satışında uzmanlaşmış ve gerekli vergileri ödemeden faaliyet gösteren bir şirketi hedef alıyor.

İspanyol haber ajansı EFE'ye Çarşamba günü Sivil Muhafızlar'dan kaynakların doğruladığı bilgilere göre, bu Andoralı şirketin müşteri listesinde Sevilla'dan César Azpilicueta ve Real Madrid'den Dani Carvajal gibi önde gelen uluslararası futbolcular yer alıyor.

Eldiario.es sitesine göre, Juan Bernat, Santi Cazorla, Thomas Partey ve David Silva da adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Spanyol bir şirket, KDV ödemekten kaçınmak amacıyla ulusal distribütörlerden lüks saatler satın aldı ve bunları resmi olarak Andorra'daki şirketine ithal etti. Ardından bu saatleri futbolculara sattı. Şirket, bu işlemi Andorra'da gerçekleştirerek ülkenin vergi indiriminden yararlandı ve böylece yasadışı bir kâr marjı elde etti.

Yukarıda bahsedilen medya kaynaklarına göre, yargıç, İspanya'da ikamet eden şüphelilerin sorgulanması konusunda İspanya'dan işbirliği talep etti. Bu şüpheliler arasında saatleri satın alan futbol yıldızları ile saatleri Andorra'daki şirkete satan ve bu şirketin de saatleri oyunculara yeniden sattığı yedi İspanyol kişi veya şirket yer alıyor.

(Ayrıca okuyun)... Video: Atlético Madrid taraftarları, Barcelona maçı öncesinde İslam'a hakaret içeren tezahüratlarda bulundu