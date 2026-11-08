Jose Mourinho, Real Madrid'in Valencia karşısında rahat bir galibiyet alarak millî maç arasına girmesinin ardından oyuncuların yorgunluğuna ilişkin endişelerini dile getirdi. Portekizli teknik adam, arkadaşı Carlo Ancelotti de dahil olmak üzere millî takım teknik direktörlerinin yorgun düşen yıldızlarını aşırı zorlanmaktan korumasını umduğunu söyledi.

Reklam

Mourinho milli maç arasından endişeli

Madrid'in Mestalla'da Valencia karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetin ardından basının karşısına çıkan Mourinho, oyuncuların sağlığı konusunda açık bir uyarıda bulundu. Portekizli teknik direktör, maç sonu basın toplantısında mevcut fikstürün takımını fiziksel olarak ne kadar zorladığına dikkat çekti.

Lig maçlarına ara verilirken Real Madrid'in birçok yıldızı, ülkelerini temsil etmek üzere dünyanın farklı yerlerine gidecek. Kulüp maçlarından hemen sonra milli takım görevine geçilecek olması, Mourinho'yu kilit oyuncularının fiziksel durumu konusunda ciddi biçimde endişelendiriyor.

Milli takım teknik direktörlerinden beklentileri

Mourinho, kulüp ve milli takım görevleri arasında denge kurmanın zorluğunu kabul etti. Bir gün milli takım teknik direktörü olursa muhtemelen kendi ihtiyaçlarına öncelik vereceğini de belirtti. Ancak oyuncuları gereksiz sakatlıklardan korumanın önemini vurguladı.

“Konuşmayacağım çünkü bir gün milli takım teknik direktörü olup olmayacağımı bilmiyorum. Ama olursam kulüplerden çok şey talep edeceğim hissine sahibim,” diyen Mourinho, kulübün resmi internet sitesinde şu ifadeleri kullandı: “Kendimi ve takımımı düşüneceğim. Hissim bu. Oyuncuların toparlanmasına yardımcı olurken profesyonel davranmayı onlara borçlular. Umarım şanslı oluruz.”

Reklam Reklam

Carlo Ancelotti'ye mesaj

Madrid'in teknik direktörü, Brezilyalı ikili Vinicius Junior ve Endrick'i yönetecek olan Carlo Ancelotti ile yakın ilişkisine özellikle değindi. Mourinho, eski meslektaşının yaklaşan milli maç arasında iki oyuncuya vereceği süreyi dikkatle ayarlamasını umuyor.

Related Topics

“Bu yüzden arkadaşım Carlo dahil kimseyi aramak istemiyorum,” diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama Carlo'nun durumunda, onunla kimlerin gittiğine bakın: Oynaması gereken Vinícius ve Endrick. Carlo, Endrick'i oynatırsa minnettar olurum. Beni endişelendiren Carlo'nun tarafı değil. Ama bir oyuncu aşırı zorlanma nedeniyle sakatlanırsa onların da bundan memnun olacağını sanmıyorum.”

Madridli yıldızları toparlanma süreci bekliyor

Madrid kadrosunun önemli bir bölümü, zorlu maçlar için milli takımlarına katılacak. Mourinho, oyuncularının haftanın ilk bölümünü yalnızca kulüp maçlarının yorgunluğunu atmaya çalışarak geçireceğini düşünüyor.

Reklam

Real Madrid ayrıca kilit oyuncularının İspanya'nın başkentine yeni bir sakatlık yaşamadan dönmesini umuyor. Mourinho'nun takımının, kısa aranın ardından ligdeki mücadelesine yeniden başlarken tamamen hazır olması gerekecek.