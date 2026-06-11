Real Madrid'in yıldızına Avrupa'dan ilgi artıyor... Mourinho ise kararını hızlandırıyor

Real Madrid yönetimi, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun kulübe dönüşünün ardından yaşanan heyecan verici bir gelişmeyle, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın devam eden yaz transfer döneminde ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Fransız milli oyuncu "Santiago Bernabéu"dan ayrılma ihtimali yüksek oyuncular listesine girdi ve kulüp, cazip tekliflere açık olduğunu açıkça belirtti.

"El Nacional" gazetesi, Real Madrid yönetiminin Camavinga'yı 50 ila 80 milyon euro arasında bir bedel karşılığında satmak için müzakereye hazır olduğunu belirtti. İngiliz Manchester United ve Fransız Paris Saint-Germain başta olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinden somut ilgi var.

Bu duruma rağmen, 23 yaşındaki oyuncu İspanya'nın başkentinde kalmakta ve Mourinho yönetiminde ilk 11'deki yerini korumak için güçlü bir rekabet içinde olmaya kararlı.

Öte yandan, "Mundo Deportivo" gazetesi önceki bir haberinde, İtalyan kulübü Juventus'un durumu yakından takip ettiğini ve Camavinga'yı gelecek sezon orta sahasını güçlendirmek için stratejik bir hedef olarak gördüğünü ortaya koydu.

2021 yazında Fransız kulübü Stade Rennais'ten Real Madrid'e katılan Camavinga, kulübün geleceği olarak görülen oyunculardan biriydi, ancak yeni teknik ve taktiksel değişiklikler, kulüp yönetimini gelecek projede onun konumunu yeniden gözden geçirmeye itebilir.