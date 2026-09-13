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Real Madrid'in yıldızı Yamal'a birden fazla yarışta üstünlük sağlıyor

La Liga
Real Madrid
Barcelona
L. Yamal
A. Guler
İspanya
Türkiye

Teknik direktör José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de Türk oyuncu Arda Güler, vazgeçilmez bir isim haline geldi.

AS gazetesi, Güler'in şu anda La Liga'da en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu olduğunu belirtti. Güler 24 fırsatla listenin başında yer alırken, onu 18 fırsatla Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal takip ediyor.

Arda Güler ayrıca gerçekleşen fırsatları en çok yaratan oyuncu konumunda; 6 fırsata karşılık Yamal'ın hanesinde 5 fırsat bulunuyor.

Güler, savunma ve mücadele görevlerini de ihmal etmedi; son üçlük bölgede topu geri kazanma sayısında 5 top kapmayla dördüncü sırada yer alıyor.

Güler, Espanyol, Real Sociedad ve Real Betis karşısında ilk 11'de başladı, ancak hiçbir maçta 78 dakikayı aşmadı.

La Liga
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Málaga karşısında Türk oyuncu 87. dakikada oyuna girdi, Rayo Vallecano karşısında ise 72. dakikadan itibaren forma giydi.

Real Madrid, elindeki yeteneğin farkında elbette; bu nedenle Türk oyuncunun sözleşme yenileme görüşmelerinde hızlı davrandı.

Arda Güler'in mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli; yeni sözleşme ise 2031 yılına kadar sürecek.

Ancak bundan daha önemlisi, yeni sözleşmenin yalnızca oyuncunun mevcut seviyesine uygun bir ekonomik iyileştirme içermeyecek olması. Bu da önemli bir husus. Ayrıca oyuncunun geleceğine de uygun olacak; zira kendisi 21 yaşında ve Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri 90 milyon euro.

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