Thibaut Courtois, son yıllarda büyük ödüle layık görülmemesinin ardından bir kalecinin Ballon d’Or’u kazanmak için ne yapması gerektiğini anlamadığını söyledi. Real Madrid’in bir numarası, hayal kırıklığını dile getirirken kariyerini İspanya’nın başkentinde noktalamak istediğini de doğruladı.

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Bireysel ödüller konusunda hayal kırıklığı

Courtois, tarihte yalnızca bir kez bir kaleciye verilen Ballon d’Or’u kazanmanın kaleciler için ne kadar zor olduğunu açıkça anlattı. Kendi kariyerini ve mevkisinin yeterince takdir görmemesini değerlendiren Belçikalı millî futbolcu, oylama sürecine ilişkin umutsuzluğunu dile getirdi. Karim Benzema’nın ödülü hak ettiğini belirtmekle birlikte 2022’de daha üst sırada yer alması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Courtois’ya göre kaleciler, ana ödül yerine çoğu zaman Yashin Ödülü’yle yetinmek zorunda kalıyor.

“Sanırım 2022’de daha üst sırada olmayı bekliyordum. Karim bunu hak etti ama bence ben de daha üstte olmalıydım. Harika bir performans sergileyebiliriz ama son dakikada [Kylian] Mbappe gol atabilir ve insanların hatırlayacağı şey bu olur” diyen Courtois’nın sözlerini AS aktardı. Real Madrid’le sözleşmesini kısa süre önce uzatan deneyimli kaleci, öne çıkan sezonların bile çoğu zaman en büyük bireysel ödüller için yeterli olmadığını vurguladı. “Bu zor, bunu anlıyorum ama bir kalecinin Ballon d’Or’u kazanmak için nasıl bir sezon geçirmesi gerektiğini bilmiyorum. Bazı kaleciler Ballon d’Or sıralamasında daha üstte yer almayı hak ediyor” diye ekledi.

Real Madrid’de kalmak istiyor

Courtois, bireysel ödüller konusundaki hayal kırıklığının yanı sıra kariyerini Santiago Bernabeu’da bitirmek istediğini söyleyerek uzun vadeli hedefini de açıkladı. Sözleşmesini uzatan kaleci, önceliğinin sağlıklı kalmak ve Real Madrid’le kupa kazanmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

“Bir yıllık yeni sözleşme imzaladığım için çok mutlu ve gururluyum. Hedefim kariyerimi burada bitirmek; sağlıklı kalmam gerekiyor. Kulübün güveni için minnettarım. Şampiyonlar Ligi zor bir turnuva ve bu formatla birlikte her şey daha açık. İki kez kazandım, umarım daha fazlasını kazanırım” dedi.

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Vinicius’u eleştirenlere yanıt

Söz daha sonra, son dönemde performansları sorgulanan Vinicius Junior’a geldi. Courtois, yalnızca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun form düşüşlerinden muaf olduğunu söyleyerek Vinicius’u güçlü biçimde savundu. Brezilyalı yıldız, Real Madrid formasıyla son haftalarda istikrarsız performanslar sergilemesinin ardından eleştirilerin odağına yerleşti. Ancak Belçikalı takım arkadaşı, sahaya her çıktığında kusursuz olmasını beklemenin imkânsız bir standart olduğunu hatırlatarak onu savundu.

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“Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Özellikle ona daha yakın olmamıza gerek yok. Mutlu, kendisini eleştiriyor ve çalışması gerektiğini biliyor. Her zaman 9 numara ya da 10 numara olamazsınız. Bunu yalnızca Messi veya Cristiano başarabildi. Bu, zihninizle ilgili bir şey. Onu daha canlı görüyorum. Özgür olmalı, futbolundan keyif almalı. Bunu yaptığında daha iyi oynuyor. Rekabet etmek istiyorsak en iyi Vini’ye ihtiyacımız var” dedi Courtois.

Belçikalı kaleciden PSV’ye saygı

PSV Eindhoven ile oynanacak maç öncesinde Courtois, Hollanda sınırına yakın köklerinden ve Eredivisie ekibine duyduğu saygıdan söz etti. Gençliğinde bölgesindeki birçok oyuncunun, hücum futbolu ve konumu nedeniyle PSV’de oynamayı hayal ettiğini anlattı. Yine de odağında, yeni Şampiyonlar Ligi formatında Madrid adına galibiyet almak var. Courtois, bu formatın her maçı daha öngörülemez kıldığına ve tüm takımlara daha fazla fırsat sunduğuna inanıyor.

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“Geçmişte birçok genç oyuncu PSV’de oynamak istiyordu, bunu hayal ediyorlardı. Çok ilginç bir kulüp. En çok takip edilen kulüplerden biri. Evime yakın. Eindhoven’da oynamak isterdim. Hücum gücü yüksek bir kulüp. Onlarla aramızda pek çok bağ var. Umarım ilginç bir maç olur ve yarın kazanırız” diyerek sözlerini tamamladı Courtois.