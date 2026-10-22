Thibaut Courtois, Belçika millî takımıyla yaşadığı kopuşun boyutlarını, takımın iletişim kanallarından ayrıldığını anlatarak ortaya koydu. Real Madrid kalecisi, teknik direktör Mark van Bommel ile kamuoyu önünde yaşadığı anlaşmazlıkta çözüm belirtisi görülmezken millî takımdan uzak kalmayı sürdürüyor.

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Milli takımdan dijital ortamda dışlanma

Courtois ile Belçika milli takımı arasındaki soğukluk, takımın iç iletişiminden çıkarıldığının ortaya çıkmasıyla yeni bir boyuta ulaştı. Ortaya çıkan bilgilere göre

Madrid'in bir numarası, takımın WhatsApp grubundan çıkarıldı. Bu hamle, oyuncu ile Van Bommel yönetimindeki mevcut teknik ekip arasındaki ilişkilerin tamamen koptuğunu gösteriyor. Dijital ortamda dışlanması, ülkesine yıllarca hizmet etmiş en önemli isimlerden birinin ne kadar hızlı biçimde takımın dışında kaldığını gözler önüne seriyor.

Kaleci, Madrid'de en üst düzeyde başarılı performans göstermeyi sürdürse de milli takımdaki durumu belirsizliğini koruyor. Courtois, DAZN'a yaptığı ve Foot Mercato tarafından aktarılan açıklamada, “Beni oyuncuların WhatsApp grubundan çıkardılar. Bu grup, özellikle antrenmanlarla ilgili bilgileri paylaşmak için kullanılıyor. Zaman zaman birkaç mesaj geliyor ama çok fazla değil” dedi.

Milli takımdaki geleceğine ilişkin açıklama

Getty Images

Takımın dijital iletişim kanalından çıkarılmasına rağmen Courtois, ülkesinin milli takımına dönüş ihtimalini tamamen kapatmış değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaleci, koşullar uygun olduğu takdirde görev almaya hazır olduğunu vurguladı. Belçika milli takımına dönmek için özel muamele veya ilk 11'de garantili bir yer beklediği yönündeki söylentileri de reddetti.

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Kaleci, röportajında “Milli takıma hiçbir zaman otomatik olarak oynayacağımı düşünerek gelmedim. Yeteneklerimi biliyorum ve takım için önemli olabileceğimi biliyorum. Kimsenin bana ilk 11'de yer garantisi vermesine gerek yok” dedi.

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Van Bommel, dinlenip toparlanmak için eylül ve ekim aylarındaki Uluslar Ligi maçlarında oynamamayı talep eden milli kaleci Thibaut Courtois ile bir saatlik görüşme yapmak üzere Madrid'e gitti. Courtois, ilk milli maç arasındaki programın, İtalya, Fransa ve Türkiye gibi güçlü rakiplere karşı oynanacak dört zorlu maçla dolu olduğu için aşırı yorucu olduğunu düşünüyordu. Üstelik hemen ardından kulübündeki sıkışık maç takvimine dönecekti.

Courtois, HLN tarafından aktarılan açıklamasında şunları söyledi: “Biraz dinlenmek istediğimi belirtmiştim. Özellikle ilk milli maç arasının çok yoğun olduğunu düşündüm. Oyunculardan duyduğuma göre gerçekten de öyleydi. Sonrasında doğrudan kulübünüze dönmeniz gerekiyor ve maçlar hızla peş peşe geliyor. İtalya, Fransa, Türkiye... Bunlar zorlu maçlar. Özellikle kısa süre içinde iki kas sakatlığı yaşadığım için o dönemde bu biraz fazlaydı. Kıyaslayacak olursanız, bir hafta izin yaptım ve dinlenebildim. Enerjimi de yeniden topladım.”

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Courtois dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı

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Milli takım teknik direktörü ile Courtois, kalecinin Uluslar Ligi boyunca forma giymemesi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı. Birlikte alınan bu kararla Courtois'nın milli takım görevine geçici olarak ara verilirken takım da turnuva maçlarını o olmadan oynayacaktı.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde milli takıma katılma ihtimali hakkında tahminde bulunmak istemeyen Courtois, “Bunun bir sorun olmadığı açıkça iletildi. Senne [Lammens] ve Maarten [Vandevoordt] iyi iş çıkardı. Teknik direktör beni her zaman arayabilir. Avrupa Şampiyonası elemeleri için dönersem kimi istediğini seçmek ona kalmış. Belçika'da kaleci sıkıntısı yaşamıyoruz” dedi.