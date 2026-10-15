Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, "Squawka" ağının istatistiğine göre, iki hafta sonunda 9 faulle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok faul kazanan oyuncular listesinin zirvesinde yer alıyor.

Paris Saint-Germain'in sol kanat oyuncusu Nuno Mendes, lehine 8 faul kazanarak ikinci sırada bulunuyor ve aynı sayıya sahip olan Norveç ekibi Viking'in kaptanı Zlatko Tripic'in önünde yer alıyor; çünkü daha az süre oynadı.

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İtalyan ekibi Como'nun oyuncusu Martin Baturina, 7 faulle dördüncü sırada bulunuyor. Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise, Azerbaycan ekibi Sabah'ın oyuncusu Hakim Ziyadaka, Slovan Bratislava'dan Souleymane Camara ve Lille'in oyuncusu Hakon Haraldsson da onunla aynı sayıya sahip.

İlk on listesini, her biri 6 faul kazanan Shakhtar Donetsk oyuncusu Alisson Santana ve Fenerbahçe oyuncusu Archie Brown tamamlıyor.

Tripic'in üçüncü sırada yer alması, Bayern forveti Harry Kane'in iki takımın 3-3 berabere kalmasının ardından onu "serbest vuruş kazanmayı, yerlerde yuvarlanmayı ve zaman geçirmeyi seven zeki bir oyuncu" olarak nitelendirdiği açıklamalarının ardından geldi.

Tripic, ikinci yarıda Olise'nin oyundan atılmasına sebep oldu ve Fransız oyuncuyu kasıtlı olarak provoke ettiğini itiraf etti; Olise, topu Viking oyuncusunun yüzüne attı ve böylece ikinci sarı kartı ile kırmızı kartı gördü.



