Real Madrid'in yıldızı Mourinho'nun gönlünü kazanmak için plan yapıyor

Real Madrid'in yıldızı, Portekizli teknik direktör José Mourinho dönemine mümkün olan en iyi şekilde başlamaya karar verdi. Bu doğrultuda, yeni teknik adamın güvenini kazanmak ve gelecek sezon takımın kadrosunda ilk 11'de yer almak için kendine net bir plan çizdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre Türk oyuncu Arda Güler, yeni sezon hazırlık dönemine olağanüstü bir fiziksel formda döndü. Tatili boyunca sürdürdüğü özel bir programla antrenmanların ilk gününden itibaren en iyi hazır bulunuşluk düzeyinde görünmesini sağladı ve bu durum Mourinho üzerinde harika bir izlenim bıraktı.

Türk oyuncu, ülkesinin milli takımının turnuvadan erken elenmesinden yararlanarak, Dünya Kupası'na katılan Real Madrid oyuncuları arasında takıma dönen ilk isim oldu. Ardından dinlenme dönemini fiziksel formunu korumak ve antrenmanlardan uzak kalmamak için değerlendirdi.

Güler, Kraliyet Kulübü'ne gelişinden bu yana istikrarlı bir gelişim sergileyerek Real Madrid'deki dördüncü sezonuna büyük bir hırsla giriyor. Oyuncu, ilk sezonunda 12 maçta forma giydi; ikinci sezonunda bu sayı 49 maça yükseldi. Geçen sezon ise 51 maça çıktığı bu süreçte 6 gol atıp 14 gol pası verdi.

Güler, Türk oyuncuda hatlar arasında topu alma konusunda özel bir yetenek gören Mourinho'nun özel takdirini kazanıyor. Bunun yanında oyuncunun sahayı iyi okuması, son üçlü bölgede fark yaratma kabiliyeti ile antrenmanlarda gösterdiği zihniyet ve büyük istek de dikkat çekiyor.

Bernardo Silva'nın gelişiyle rekabetin artmasına rağmen Güler, Real Madrid'de kendini kanıtlamak için mücadeleye devam etmeye kararlı görünüyor. Zira Mourinho'nun kadrosunda ilk 11'de yer kapmanın yolunun kolay olmayacağının farkında.

Güler'in hazırlık dönemindeki çıkışı, yeni teknik direktörünün güvenini kazanmak için en iyi yolu seçtiğini gösteriyor: En iyi fiziksel formda dönmek, açlık ve isteği ortaya koymak, ardından sahada imzasını atmak.

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