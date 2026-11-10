Marc Cucurella, Mestalla'da Valencia ile Real Madrid arasında oynanan ve büyük tartışmalara yol açan maçın ardından Pablo Maffeo'yu hararetle savundu. İspanyol millî futbolcu, vatandaşıyla benzer şekilde ateşli bir mizaca sahip olduğunu kabul ederek sahada yaşananların sahada kaldığını vurguladı.

Reklam

Mestalla'da ortalık karıştı

Cucurella, Mestalla'da Valencia ile Real Madrid arasında oynanan ve tansiyonun hayli yükseldiği karşılaşmanın ardından Maffeo hakkında konuştu. Son düdükten sonra soyunma odasında büyük bir kavga çıktı; Antonio Rudiger de tribündeki bir taraftarla sert bir sözlü tartışmaya girdi.

Maffeo, büyük bir gerilimle sona eren karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biriydi. Bek oyuncusu ayrıca maç sırasında devre arasında verdiği tuhaf bir röportaj nedeniyle daha sonra kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldı.

Hırslı bir karakterle başa çıkmak

Cadena COPE'ye konuşan Cucurella'ya, Maffeo ile ilişkisi ve maçta yaşananlar doğrudan soruldu. Madridli oyuncu, meslektaşının ateşli karakterini anlatmaktan çekinmedi ve sahada onunla nasıl başa çıkacağını çok iyi bildiğini söyledi.

Cucurella, İspanyol radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, “Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Sonuçta... Ben de biraz öyleyim,” dedi.

Reklam Reklam

Savunmacının agresifliği hakkında daha fazla soru sorulduğunda Cucurella sözlerini sakınmadı: “Evet, çok hırslı. Çok hırslı, biraz da çılgın falan. Sonuçta bir sorun olmadı.”

Related Topics

Yaşananlar sahada kalıyor

Cucurella, maçın yüksek tansiyonuna rağmen Maffeo'nun agresifliğinin yalnızca sahayla sınırlı olduğunu vurguladı. Hatta meslektaşının maç bittiğinde bu tavrını geride bırakabilmesini, onda en çok saygı duyduğu özelliklerden biri olarak gösterdi.

Sözlerini gülerek şöyle tamamladı: “Konuştuk ve her şey gayet iyiydi. Onun bu yönünü seviyorum çünkü maçta oldukça hırslı, oldukça bunaltıcı, oldukça sinir bozucu ama maç bitince bitiyor. Bunu seviyorum çünkü ben de biraz böyleyim. Her şeyi sahada bırakıyoruz.”

Reklam

Tartışmayı geride bırakmak

Yetkililer çeşitli olayları incelerken Mestalla'daki yüksek tansiyonlu karşılaşmanın yankılarının sürmesi bekleniyor. Maç sonrası soyunma odasında çıkan kavga ve Rudiger'in tribünle yaşadığı tartışma, önümüzdeki günlerde kuşkusuz manşetlere taşınacak.