Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'ten yüreklere dokunan itiraf: "Sergio Ramos'u hala özlüyorum!"

Ayrılığın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yıldız oyuncunun Ramos'a duyduğu sevgi azalmadı.

Luka Modric, geçen yıl takımdan ayrılan Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos'a hala özlem duyduğunu açıkladı.

Hırvat oyuncu farklı ülkelerde oynamalarına rağmen Ramos'la her gün konuştuklarını söyledi.

Tecrübeli savunmacı 2021 yazında uzun ve başarılarla dolu Real Madrid kariyerini noktalayarak bedelsiz şekilde Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Ramos, Fransa'da formunu bulmakta zorlanırken, eski takımı Carlo Ancelotti yönetiminde Şampiyonlar Ligi-La Liga dublesine imza attı. Fakat Modric onsuz kazanılan başarılara rağmen Ramos'un yerinin dolmadığını düşünüyor.

Ne söyledi?

Sportske'ye konuşan Modric, Ramos hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar boyunca birçok başarıyı paylaştığınız oyuncuların ayrılığı herkes için acı verici. Sergi dokuz yılın ardından gitti."

"Buraya ilk geldiğim günden beri bana çok yakındı, Real Madrid'e uyum sağlamama yardımcı oldu, beni cesaretlendirdi. Potansiyelime inandı. Çok iyi bir dostluk kurduk, ailelerimiz tanıştı ve yaz aylarını birlikte geçirdik."

"Hala her gün görüşüyoruz, konuşamasak bile mesajlaşıyoruz. Onunla takılmayı özlüyorum, ama futbolun doğası bu."

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Modric, Real Madrid'deki geleceği hakkında ne düşünüyor?

İspanyol deviyle sözleşmesini bir yıl uzatan Modric gelecek sezon da takımın önemli isimlerinden olmayı sürdürecek.

Kylian Mbappe transferinde başarısızlığa uğrayan Real Madrid, Aurelien Tchouameni ve Antonio Rüdiger gibi isimleri kadroya katarak yine iddialı olacağının sinyallerini verdi.

Kadrodaki değişikliklerin futbolun bir parçası olduğunu kabul eden Hırvat yıldız, bir gün kendisi için de ayrılık vaktinin geleceğini, ama Real Madrid'in o gittikten sonra da başarılı olmaya devam edeceğini belirtiyor.

"Değişim herkes için günlük hayatın bir parçası, bu Ramos gibi her şeyi kazanmış futbolcular için bile geçerli."

"Daha önce de söylediğim gibi, burası Real Madrid. Hiçbirimiz olmasak bile kupalar kazanmaya devam edecekler. Biz gelip geçiciyiz, Real Madrid ise kalıcı."