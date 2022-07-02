23 yaşındaki oyuncu Fransa'da kalmayı tercih ederek İspanya'da birçok kişiyi çileden çıkardı. Ancak Modric, Real'in onsuz da iyi olacağını söyledi.

Luka Modric, Paris Saint-Germain'de kalma kararı nedeniyle Kylian Mbappe'yi "çarmıha germeye" gerek olmadığını söyledi.

Mbappe, PSG'den ücretsiz şekilde ayrılıp Avrupa ve İspanya şampiyonuna katılacak gibi görünüyordu, ancak bunun yerine Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

La Liga başkanı Javier Tebas, Mbappe'nin sözleşme uzatmasının "futbola hakaret" olduğunu söyledi ve UEFA'ya PSG hakkında şikayette bulundu.

Modric, Mbappe için ne dedi?

Modric, 23 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'i küçümseme kararı konusuna politik yaklaştı kaldı ve kulübün onsuz gelişebileceğini söyledi.

Hırvat orta saha, Sportske'ye verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Mbappe bir karar verdi. Bu onun hakkıydı ve şimdi bu kararla yaşıyor, devam ediyor.

"Hepimiz bize geleceğini düşündük ve olmadı. Peki şimdi ne olacak? Adamı çarmıha gerecek halimiz yok.

"Mbappe harika bir oyuncu ama her zaman tekrar ettiğim gibi, hiçbir durumda hiçbir oyuncu kulüpten daha önemli değildir.

Bırakın futbolda 3-4 yılı, yarın neler olabileceğini kim bilebilir? Bunu zaman gösterecek."

Modric, Madrid'in başarısından memnun

Madrid, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga başarılarını geliştirmek istiyor.

Carlo Ancelotti, başkent kulübünü iki şampiyonluğa yönlendirmek için Santiago Bernabeu'ya döndü ve Modric, hocanın "sakinliğini ve istikrarını" 2021-22 sezonunda çok önemli faktörler olarak gördü.

"La Liga'da en başından beri özellikle iyi bir başlangıç ​​yaptık.

"Karşısında, Madrid'deki ilk döneminden birçok oyuncu bulan Carlo Ancelotti geldi. Bu, Zinedine Zidane ile geçen onca harika yıldan sonra yeni rotaya adapte olmayı kolaylaştırdı.

"Ancelotti yeni bir dinginlik, istikrar getirdi ve kişinin güçlü yönlerine güvendiği ve inandığı bir ortam yarattı.

"Bu başarılar bana garip gelmedi. Bazı insanlar bu oyuncu grubunu küçümsemeye çalışsa da, ben şahsen hâlâ en iyi takım olduğumuza inanıyorum.

"Her şey bizim için bir araya geldi, güçlü bir koşu yaptık ve sonunda hak ederek ve baskın bir şekilde benim üçüncü, kulübün 35. şampiyonluğunu kazandık."

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