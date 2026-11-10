Real Madrid'in yıldızı Ibrahima Konate, Ballon d'Or hayal kırıklığı ve Çin tartışmasının ardından Kylian Mbappe'nin “ruh hâlinin çok iyi olduğunu” vurguladı

Fransa kaptanı Kylian Mbappe zorlu bir dönemi geride bıraktı ve tamamen yaklaşan millî takım görevlerine odaklandı. Real Madrid'den takım arkadaşı Ibrahima Konate, forvet oyuncusunun Ballon d'Or'da yaşadığı son hayal kırıklığının ve Çin'deki tartışmalı açıklamalarına yönelik sert tepkilerin ardından güçlü bir şekilde toparlandığını vurguluyor.

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Mbappe, Fransa kadrosuna döndü

Mbappe resmen Fransa kadrosuna geri döndü. Takım, yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına hazırlanıyor. Milli takım kaptanı, ülkesinin son üç maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdı ancak artık İtalya ve Türkiye karşısında hücum hattına liderlik etmeye tamamen hazır.

27 yaşındaki forvet, hem saha içinde hem de saha dışında beklenmedik ölçüde çalkantılı bir dönem geçirdi. Ancak Konate, hem milli takımdan hem de Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mbappe'nin son dönemdeki sıkıntıları geride bıraktığını söylüyor.

Konate, Real Madrid'in kilit yıldızını övdü

Mbappe, kısa süre önce Ballon d'Or oylamasında İngiltere kaptanı Harry Kane'in ardından ikinci sırada yer aldı. Bu prestijli bireysel ödülü kaçırmak şüphesiz üzücüydü ancak Konate, forvetin fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumda olduğunda ısrarcı.

Reuters'ın aktardığına göre Konate, "Zihinsel olarak çok iyi durumda; bunu son maçlarından görebilirsiniz. Belirleyici katkılar yaptı. Madrid'de bizim için kesinlikle vazgeçilmez," dedi.

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Saha dışındaki son tartışmayı geride bırakmak

Ballon d'Or hayal kırıklığının yanı sıra Mbappe, Çin'de büyük tepkiyle karşılaştı. Tepkiler, modern Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'un bir görseline Mbappe'nin yüzünün yerleştirildiği çevrim içi bir mizah paylaşımına değinmesinin ardından geldi. Sözleri nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı; bunun üzerine birçok marka kendisiyle ticari ortaklığını derhal sonlandırdı. Ayrıca İspanya ligi maçları, devlet yayıncısı CCTV'nin yayın akışından tamamen çıkarıldı. Konate, saha dışındaki bu büyük dikkat dağıtıcı gelişmeye rağmen Dünya Kupası şampiyonunun alışıldık şekilde karşılık verdiğine inanıyor.

Konate, "O rekabetçi biri. Dolayısıyla kazanma şansı olduğunu düşünürken Ballon d'Or'u alamamak elbette zor. Ama ertesi gün antrenmanda tamamen işine odaklanmıştı," diye ekledi.

Gözler Uluslar Ligi maçlarına çevrildi

Fransa, Uluslar Ligi mücadelesine devam ederken Mbappe artık sahadaki performansıyla konuşulmayı hedefleyecek. Milli takım, İtalya ve Türkiye ile oynayacağı kritik maçlara hazırlanıyor. Kaptanından da hemen etkili olması beklenecek.