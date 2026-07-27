Manchester United, Real Madrid'in yıldızlarından birine olan ilgisini yenilemesinin ardından, yaz transfer dönemini orta sahasını ağır siklet bir transferle güçlendirmek için değerlendirmeye çalışıyor. Oyuncu ise başlangıçta "Santiago Bernabeu" sahasında kalma fikrine tutunuyor ve mevcut transfer döneminde ayrılmayı düşünmüyordu.

Gazeteci Anton Meana'nın Cadena SER radyosundaki "El Larguero" programında verdiği bilgilere göre, İngiliz kulübü Elliot Anderson transferinin çıkmaza girmesinin ardından Fransız Aurelien Tchouameni'yi önceliklerinin başına yerleştirdi ve böylece oyuncu, yeni sezon başlamadan önceki en önemli hedeflerinden biri haline geldi.

Tchouameni'nin (26 yaşında) yakın zamanda Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, raporda yeni anlaşmanın oyuncunun Kraliyet kulübünde kalmasını garanti etmediği vurgulandı. Zira kulüp, Manchester City oyuncusu Rodri'nin yanı sıra Leipzig'in kanat oyuncusu Yan Diomande ile anlaşmaya ilgi duyması nedeniyle orta sahasını yeniden yapılandırmayı değerlendiriyor.

Habere göre, daha önce Kraliyet takımındaki kariyerine devam etmeyi ve temel kadro içinde kalmayı tercih eden Fransız orta saha oyuncusu, Real Madrid'in kendisine artık gelecek projesinin bir parçası olmadığını bildirmesi halinde Manchester United'a transfer olma fikrine açık hale geldi.

Müzakerelerin karmaşıklığına rağmen Manchester United, İspanyol kulübünün orta sahasını önümüzdeki dönemde yeniden şekillendirme ihtimalinden faydalanarak oyuncuyu ve Real Madrid'i transferi tamamlamaya ikna etme girişimlerini sürdürmeyi planlıyor.

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