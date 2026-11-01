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Real Madrid'in yıldızı, hakemlerle alay etmesinin ardından zor durumda

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
M. Cucurella
İspanya

Real Madrid, hakem tartışmalarından uzak kalmayan bir maçta, ev sahibi Racing'i deplasmanda cevapsız 3 golle farklı bir skorla mağlup etti.

Sport gazetesi, ev sahibi ekibin iki pozisyona şiddetle itiraz ettiğini aktardı. İlki, Mbappe'nin ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından verilen penaltı; ikincisi ise başlangıçta Tchouameni'nin elle oynaması nedeniyle verilen, ancak hakem Munera Montero'nun VAR teknolojisiyle pozisyonu izledikten sonra kararından dönerek iptal ettiği penaltıydı.

Son pozisyonun ardından Dazn, Real Madrid'in yıldızı Marc Cucurella'nın, penaltının verilmesini işaret eden yardımcı hakemle alay ettiğini gösteren görüntüleri yayımladı.

Real Madrid'in bek oyuncusu, birkaç saniye boyunca yardımcı hakeme bakarak başparmaklarıyla ya da parmaklarıyla alaycı onaylama işaretleri yaptı; bu sırada da hakemin pozisyonu yanlış değerlendirdiğini göstermeye çalışırcasına "harika" kelimesini tekrarlayıp durdu.

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Görüntü sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı ve Cucurella, maçlar sırasında sahanın içindeki yetkili kişilerden biri olması gereken birine karşı sergilediği alaycı tavır nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Böylece bu görüntü, Racing oyuncularının ve takımın teknik ekip üyelerinin de çok sayıda itirazına sahne olan bir karşılaşmada, maçın en çok konuşulan anlarından birine dönüştü.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Alberto, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Benim görüşüme göre, lehimize verilip sonra iptal edilen penaltı görüntülerine bakıldığında karar doğruydu, ancak dikkatimi asıl çeken şey, Real'in öne geçtiği golün geldiği penaltıdaki benzer pozisyonların incelenmemiş olması."

Geçtiğimiz yaz Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Cucurella, kraliyet ekibinin sol bek mevkisinde vazgeçilmez bir asli oyuncu haline geldi.

En iyi seviyesine ulaşmak için biraz zamana ihtiyaç duysa da, şu ana kadar tüm kulvarlarda 14 maça çıktı; bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı ve yeni kulübüyle toplam oyun süresi 1000 dakika sınırına yaklaştı.

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