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Getafe CF v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
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Real Madrid'in yıldızı gündemin zirvesinde: Milan iki ağır toplu transferin planını yapıyor

Sassuolo - AC Milan
Sassuolo
AC Milan
Serie A
Salzburg - AC Milan
Salzburg
Ligi Europa
Endrick
G. Inacio
Real Madrid - Villarreal
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Villarreal
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Cardinale para akıtıyor

Milan, kadrosunu güçlendirme ve Avrupa devleri arasındaki yerini yeniden kazanma hedefini destekleyen yeni bir mali katkı almasının ardından, kış transfer döneminde güçlü hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, kulübün kasasına 50 milyon euro aktardı. Bu adım, kulübün mali kapasitesini desteklemeyi ve en üst seviyede rekabete geri dönüş projesini hızlandırmayı hedefliyor.

Bu hamle, Rossoneri'nin iki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramamasının ardından karşı karşıya kaldığı mali baskıların yanı sıra, geçen mali yılda 24 milyon euroluk zarar kaydetmesi ve 2026-2027 sezonunda da açığın süreceği beklentileri ışığında geliyor.

Sportif açıdan Milan, kadrosunu güçlendirmek için kış transfer dönemini değerlendirmeyi planlıyor. En öne çıkan seçenekler arasında Real Madrid'in forveti Brezilyalı Endrick ile Sporting Lizbon'un savunmacısı Portekizli Gonçalo Inacio'nun isimleri öne çıkıyor.

Inacio, geçen yaz adı Rossoneri ile anıldıktan sonra İtalyan kulübünün eski bir hedefi olarak değerlendiriliyor. Endrick transferi ise, Brezilyalı forvetin daha fazla forma şansı elde etme arayışı nedeniyle kiralık formülüne daha yakın görünüyor.

Buna karşılık, Portekizli savunmacıyla anlaşmak büyük bir mali yatırım gerektirebilir. Bu da Milan yönetimini, sportif hedefleri ile mali kaygıları arasında denge kurma konusunda bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.

Milan, yaz transfer döneminde yaklaşık 160 milyon euro harcamıştı ve İtalya Serie A'da beşinci sırada yer alıyor. Kulüp, kadrosunu güçlendirmeye devam etmeyi ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi hedeflerken, aynı zamanda San Siro stadını geliştirme projesini ve Avrupa sahnesindeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.


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