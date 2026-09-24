Real Madrid'in yıldızı: Gizli eller hakkında konuşmayacağım, derbiyi kazansaydık bu rakam yayınlanmazdı

Real Madrid'in savunma oyuncusu Marc Cucurella, kraliyet takımının yolunu kesen "gizli eller" olarak adlandırdığı konu hakkında konuşmayı reddetti; ancak Atletico Madrid'e karşı oynanan derbi maçındaki hakem hatalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Cucurella, İspanyol "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programına verdiği röportajda, son dönemde Madrid sokaklarını meşgul eden birçok konuya değindi.

Cucurella: Real Madrid'in hücumu çok hızlı

Chelsea dönemine kıyasla daha az hücumcu bir görüntü sergilemesiyle ilgili olarak Cucurella şunları söyledi: "Evet, buna katılıyorum. Hücuma çıkmak istediğimde, oyuncular çoktan çok hızlı hareket etmiş ve şutu bile atmış oluyorlar."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Hücumun doğası gereği, top çoktan ilerlemişken bekler için öne çıkmak daha zor hale geliyor. Bizler savunmacılar olarak onların oyun tarzına uyum sağlamak zorundayız, onlar da bize uyum sağlamak zorunda."

Sözlerine şöyle devam etti: "Topu daha uzun süre elimizde tutmamız ve maçın bazı bölümlerini daha iyi yönetmemiz gereken anlar oluyor. Sonuçta neredeyse hiç hazırlık dönemimiz olmadı ve ben şu anda müsabakalardaki ilk ayımı geçiriyorum."

Şunları açıkladı: "Her şey hızla gelişiyor ve hata yaptığımız, geliştirmemiz gereken şeyler var; ama aynı zamanda bazı olumlu işaretler de gördük."

İspanya La Liga'da en az koşan takım gerçeği

Real Madrid'in İspanya La Liga'daki en az koşan takım olduğunu gösteren istatistikle ilgili olarak Cucurella şunları söyledi: "Bu rakam beni şaşırttı. Doğru olabilecek şeyler var, ama biz çok koşuyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu rakamlardan konuşuyoruz, çünkü Atletico Madrid'e karşı derbiyi kaybettik; ama kaybetmeseydik, kimse bunlardan bahsetmezdi, aksine başlık değişirdi."

Şu sözlerle bitirdi: "Seviyemizi yükseltmemiz ve maçları kazanmamız gerekiyor. Rakamlar bunun için var, bir de bize ekstra motivasyon versinler diye."

Bernabeu'nun ıslıkları mı? Cucurella bir mesaj veriyor

Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a karşı maruz kaldığı yuhalamalarla ilgili olarak Cucurella şunları söyledi: "Bana karşı çok sık yuhalama yapılmasına alışkınım, dolayısıyla bu benim için pek yeni bir şey değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama insanı biraz etkileyen şeyler oluyor ve Bernabeu taraftarının bu kadar çabuk ıslık çalmasına şaşırdım. Özellikle Inter'e karşı, maça başlama vuruşundan itibaren başladılar; neredeyse ikinci dakikaya kadar topa dokunmadık, buna rağmen stat ıslık çalmaya başlamıştı bile."

Şöyle devam etti: "O anda kendi kendime dedim ki: Ama bize topa dokunmak için vakit bile verilmedi."

Cucurella, Real Madrid taraftarının büyük oyuncuları ve tarihi geceleri görmeye alışkın olduğunu düşünüyor ve şunları söyledi: "Bunun bize daha fazlasını sunmamız gerektiğini anlatan bir mesaj olduğunu anlıyorum, çünkü herkes yeteneğimiz olduğunu ve daha iyi bir seviye sunabileceğimizi biliyor."

Şunları ekledi: "Bu durumun olumlu bir yanı da var; o da taraftarın statta baskı yapması. Televizyondan izlediğim o sihirli gecelerin anlarını yaşamak için büyük bir istek duyuyorum."

Cucurella derbi hakem tartışmasındaki tutumunu netleştiriyor

Real Madrid'in 2-1 kaybettiği Madrid derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili olarak Cucurella şunları söyledi: "Hakem yüzünden kaybettiğimizi söylemekten hoşlanmıyorum; çünkü 4 gol atsaydık, şu anda bu konuyu konuşmuyor olurduk."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama bence hakemin bu seviyedeki bir maçta büyük etkisi oldu. Atletico'nun aldığı kırmızı kart ve penaltıdan sonra dengeler değişene kadar mücadele başa baştı."

Şunları açıkladı: "Şu anda, mevcut seviyeyle birlikte, eksik oyuncuyla oynamanın etkisi büyük ölçüde ortaya çıkıyor."

Real Madrid'e karşı bir "komplo" olduğuna inanıyor mu?

Cucurella, Real Madrid'i hedef alan sözde "gizli el" olarak bilinen şeyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Ben gizli eller konusuna girmem. Yeni geldim, yeniyim ve bu konular hakkında pek bir şey bilmiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maça hazırlanıp sonra takımdan kaynaklanmayan dış hatalar yüzünden, hakem hata yapabilecek olsa bile, etkilenmen üzücü. Bu sefer şans bizden yana değildi ve zarar gördük."

Cucurella yanıtlıyor: De la Fuente gibi Mourinho için dövme yaptıracak mı?

Cucurella, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin 2026 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra ayağına yaptırdığı dövmeden bahsederek şunları söyledi: "Dövmeyi gördü ve beğendi, ben de ona hayatımı mahvettiğini söyledim." Ardından gülümsedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Pişmanlık duymuyorum. Düşündüğü seçenekler pek iyi değildi ve sonuçta dövme, Dünya Kupası'nın bir anısı ve her zaman hatırlayacağımız ekstra bir hikâye oldu."

Şunları vurguladı: "Onu sildireceğimi sanmıyorum, hatta belki etrafına başka dövmeler yaptırırım. Dünya Kupası'nı kazanmak zor bir şey, ikinci yıldıza ulaşmak ise daha da zor; bu yüzden bu anı sonsuza dek kalacak."

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Jose Mourinho'ya özel bir dövme yaptırıp yaptırmayacağı sorulduğunda Cucurella şu yanıtı verdi: "Hayır, beni bu zora sokma. Adım adım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şansım iyi mi kötü mü bilmiyorum, ama verdiğim bütün sözleri sonunda tutmam gerekiyor."

Mourinho hakkında konuşmaya devam ederek şöyle dedi: "Bundan rahatsız olacağını sanmıyorum. Beni şaşırttı, onu sadece televizyonda izleyerek tanıyordum; ama iyi bir insan ve şu ana kadar neşeli bir ruh hâli var, oyunculara da çok yakın."

Şu sözlerle bitirdi: "Onunla birlikte başarılı bir dönem geçirmeyi umuyorum."

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