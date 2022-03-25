Real Madrid, yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın sağ bacağından ameliyat olacağını açıkladı.

Belçikalı oyuncu, İspanyol ekibin 19 Şubat'ta karşılaştığı Alaves maçında sonradan oyuna dahil oldu ve sadece 5 dakika oyunda kaldı.

Hazard, kısa bir süre forma şansı bulmasına rağmen sakatlanmaktan kurtulamadı.

Chelsea formasıyla İngiltere Premier Lig’de dikkat çeken bir yeteneğe sahip olan Belçikalı futbolcu, mükemmel oyununun ardından birçok takımın kadrosuna katmak istediği bir futbolcuydu.

Ancak, Madrid ekibine transfer olduğu günden beri beklenen performansa bir türlü ulaşamadı.

Formsuz ve sakatlıklarla dolu bir süreç geçiren Hazard, Madrid ekibini hayal kırıklığına uğrattı.

Yaşadığı bu son sakatlığın ardından ise sahalara ne zaman döneceği henüz beli değil.

Ne söylendi?

Real Madrid, 31 yaşındaki oyuncusunun ameliyat olacağını kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada duyurdu.

Bu nedenle Hazard, yakın bir zamanda Santiago Bernabeu’da takımı adına sahada olamayacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Önümüzdeki günlerde oyuncumuz Eden Hazard, sağ fibulasındaki osteosentezi çıkarmak için ameliyat olacak."

Hazard'ı gelecekte neler bekliyor?

Belçikalı yıldız, bu sezon Carlo Ancelotti'nin takımında forma giydiği 21 maçın sadece sekizinde ilk 11’de başlayabildi.

Chelsea’nin eski yıldızı İspanyol ekibine transfer olduğu 2019 yılının temmuz ayından beri birçok sakatlıkla boğuştuğu için toplamda sadece 65 mücadelede forma giyebildi.

GOAL Türkiye; İspanya'da şu an en fazla kazanan futbolculardan birisi olan, ancak istenilen düzeyde bir performans ortaya koyamayan Hazard ile yolların ayrılmak istendiğini bildirdi.

Kulüp, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı alarak hücumda güçlenmeyi umuyor, fakat öncelikle kadrosundaki yüksek ücret alan oyuncuları göndermek amacında.

Böylece Real Madrid, takıma katılan yeni yıldızlar için maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama sağlayacak.

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