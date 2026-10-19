Real Madrid'in yıldızı Dean Huijsen, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında Sevilla'yı 4-1 yendikleri maçta takımının iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Marca gazetesi, Huijsen'in pazar akşamı Santiago Bernabeu'da elde edilen farklı galibiyetin ardından Real Madrid televizyonuna yaptığı açıklamaları yayımladı.

Huijsen, "Topu oyuna sokarken alanları iyi kullandık, savunmada derli topluyduk ve rakibe fazla fırsat vermedik; sonradan gole dönüşen o top kaybı dışında" dedi.

Real Madrid'in savunma oyuncusu, "Ancak tek bir takım olarak çok yakın oynadık ve Sevilla karşısında iyi bir performans sergiledik" diye ekledi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Huijsen, "Takımın durumu nasıl görünüyor? Şu anda iyi durumdayız ve gelecek olanlar için heyecanlıyız. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile bir maçımız olduğunu biliyoruz. Her şeyi adım adım ele alıyoruz, sonra Barcelona'nın sırası gelecek. Bizim için önemli bir hafta" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, "Evimizde oynamak mı? Herkes kendi sahasında oynamayı tercih eder, bu çok açık. Santiago Bernabeu tarihi bir stat ve burada oynamak son derece harika" dedi.

Eder Militao'nun dönüşü ve yedek olarak oyuna girmesi hakkında ise Dean Huijsen, "Döndüğü için çok mutluyuz, bizimle birlikte olmasından memnunuz" yorumunu yaptı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şampiyonlar Ligi mi? Eğer 9 puana ulaşırsak, bu aşamayı ilk sekiz sırada tamamlamak için genellikle gereken puan sayısının bundan çok daha fazla olmadığını düşünüyorum. Yani tur atlamayı garantilemeye bir adım kalmış durumdayız."