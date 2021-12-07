Real Madrid'in yıldızı Casemiro: Mbappe ile Vinicius uyum sorunu yaşamaz

Real Madrid orta sahasının en önemli isimleri arasında yer alan Casemiro Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter karşılaşması öncesinde takımının son durumunu masaya yatırdı.

Bu sezonki performansıyla takımını La Liga'da zirveye taşıyan vatandaşı Vinicius'u öven yıldız oyuncu, teknik direktörü Carlo Ancelotti'den de övgüyle bahsetti.

Casemiro ne söyledi?

"Real Madrid'de 18 ya da 35 yaşında olmanız fark etmez. Burada beklentiler her zaman çok yüksek.

"Bu yüzden dünyanın en iyi kulübüz. Vinicius ve Militao'ya her zaman anın tadını çıkarmaları gerektiğini söylüyorum.

"Bu sezon başardıkları inanılmaz ama mütevazı olmaları gerekiyor.

"Vinicius'a sahip olmak bizim için bir ayrıcalık. Real Madrid'in her zaman zirvede olması gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Her maçı son maçımızmış gibi oynuyoruz.

Mbappe hakkında

"Mbappe bizim oyuncumuz değil ve bizim olmayan bir oyuncu hakkında konuşmak kolay değil.

"Harika bir oyuncu. Bize katılırsa Vinicius ile uyum problemi yaşayacağını sanmıyorum çünkü dünyadaki herhangi bir oyuncuyla birlikte rahatlıkla oynayabilir.

"Yine de bizim oyuncumuz olmadığını unutmamamız gerekiyor.

Ancelotti hakkında

"Ancelotti'ye hayranım. İlk döneminde Xabi Alonso ve Sami Khedira da buradaydı. Ondan çok şey öğrendim.

"En iyi teknik direktör olduğunu ve en iyi ekibe sahip olduğunu ispatlamak istiyor. Her maçtan önce çok coşkulu.

"Maç biter bitmez bir sonraki maçı düşünüyorlar. Bu durum beni şaşırtıyor çünkü uzun zamandır bu seviyede olup bu heyecanı korumaları gerçekten çok ilginç.

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