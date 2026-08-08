Real Madrid'in yıldızı ayrılığa yöneliyor: 8 İngiliz kulübüyle görüşüyor

Brezilyalı Endrick, ilk takımdaki fırsatlarının sınırlı olması nedeniyle hayal kırıklığına uğramasının ardından Real Madrid ile geleceğini yeniden değerlendiriyor. Bu süreçte temsilcileri, mevcut transfer döneminde olası bir transfer için Premier Lig'den bazı kulüplerin nabzını yoklamaya başladı.

Geçtiğimiz ay 20 yaşını dolduran Brezilyalı forvet, geçen sezon Fransız ekibi Lyon'a kiralık gittiği dönemde sergilediği performansın ardından bu yaz Santiago Bernabeu'ya dönmeyi ve düzenli olarak ilk 11'de yer almak için rekabet etmeye hazır olmayı umuyordu.

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Ancak son dönemde Real Madrid'in hesapları büyük ölçüde değişti. Kulübün forvet hattını güçlendirmek için Carlos Espi ile anlaşması, Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için 100 milyon sterlini aşan bir transferi tamamlaması ve Vinicius Junior'ın sözleşmesini uzun süreliğine yenilemesi, Endrick'in düzenli süre alma yolunun daha da zorlaştığını hissetmesine neden oldu.

Eski bir seçenek

"teamtalk" ağının haberine göre bu durum, forvet oyuncusu ve ekibini bir sonraki adımı değerlendirmeye itti. Temsilcileri, aracılarla iş birliği içinde, İspanya'dan ayrılması halinde Premier Lig'in Endrick'in tercih ettiği destinasyon olduğu göz önüne alınarak, başka bir kulübe transfer olma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

İngiltere'ye transfer olmak, Endrick'in Real Madrid'e katılmayı tercih etmeden önce ciddi biçimde üzerinde düşündüğü bir seçenekti ve Premier Lig'de oynama fikri onun için hâlâ büyük bir cazibeye sahip.

Öte yandan Chelsea, uzun süredir Endrick'le ilgileniyor ve olası transfer konusunda kendisiyle yeniden iletişime geçildi. Ayrıca Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Fulham da Brezilyalı forvetin durumu hakkında görüşmelere başladı.

İlgilenen kulüplerin çemberinin genişlemesine rağmen, transferin tamamlanması sonuçta Real Madrid'in tutumuna bağlı olacak. Bu arada Endrick'in ekibi, olası ayrılığın alacağı şekil konusunda İspanyol kulübün yönetimiyle şimdiden görüşmelere başladı.

Florentino Perez, oyuncunun süre alma fırsatlarına ilişkin endişelerinin artmasına rağmen, hâlâ genç oyuncunun en büyük hayranlarından biri ve Santiago Bernabeu'da Endrick projesinden vazgeçmek istemiyor.

Real Madrid kiralık transferi tercih ediyor

Real Madrid'in tercih ettiği seçenek, Endrick'i geçen sezon Lyon'a gittiği anlaşmaya benzer şekilde yeniden kiralık göndermek. Ancak bu kez kiralamanın satın alma opsiyonu içermemesi öngörülüyor. Bu model, oyuncuyla bu formülle anlaşmaya açık olacak Tottenham, Aston Villa ve Fulham gibi kulüplere uygun görünüyor.

Buna karşılık Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, transferi ancak satın alma opsiyonu içermesi halinde ciddi biçimde düşüneceklerini belirtti.

Tüm taraflar arasındaki müzakereler sürüyor. Endrick'in temsilcileri, iki tarafı da memnun edecek bir formüle ulaşmak amacıyla hafta sonu boyunca Real Madrid ile görüşmelerini sürdürüyor.