Real Madrid'in yıldızı Raul Asencio'yu tanıyan herkes, geçen ayın başında ameliyat olmasına rağmen, o dönemde dört ay olarak belirlenen, yani 2027 yılının ocak ayı sonlarına veya şubat ayının başlarına kadar süren iyileşme süresini kısaltmayı başaracağını önceden biliyordu.

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Ancak Asencio cesaret ve azimle davrandı; Valdebebas'ta çift idman seansları yaparak sahalara dönüş sürecini hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yapacağının her zaman farkındaydı.

AS gazetesi, Raúl'ün bacak kemiğindeki çatlağın tedavisi için geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süresini bir buçuk ay kısaltmayı başardığını ve önümüzdeki 9 Aralık'ta Arsenal'le oynanacak maçın kadrosuna katılmayı umduğunu aktardı.

Genç oyuncu meseleyi öyle ciddiye aldı ki, birkaç gün önce spor ayakkabısını giymeye, çim üzerinde antrenman yapmaya ve topa dokunmaya başladı; oysa ilk planlar bunlara aralık ayında başlanmasını öngörüyordu.

Zihninde artık etrafı kırmızı bir işaretle çevrilmiş belirli bir tarih vardı (16 Aralık); Valdebebas tesislerinde teknik direktörü José Mourinho ile yaptığı her zamanki görüşmelerin ardından Real Madrid formasıyla başarılı olmaya olan odağı daha da arttı.

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O gece Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın bu sezonki edisyonundaki ilk eleme maçını oynayacak. Kura çekimine göre ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir kulübün ilk eleme maçı olması nedeniyle, Real Madrid'in federasyon birinci lig veya federasyon ikinci lig takımlarından biriyle karşılaşması doğal.

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Maç büyük olasılıkla takımın kolaylıkla üstesinden geleceği bir karşılaşma olacak; bu da Asencio'ya ilk oyun dakikalarını vermeye ve yeniden bir futbolcu olduğunu hissetmesine yetecek. Bu his, önünde her zaman düz ve pürüzsüz bir yol olmayan bu hayatta kendisine en çok gurur veren şey.

Yolunda bazı zorlu virajlar belirdi, ancak birkaç hafta önce AS gazetesine verdiği röportajda kendisiyle yüzleştiğini ve yaptığı bazı hataları kabul ettiğini, bundan böyle kendisini elindeki her şeyle Real Madrid formasını savunmaya, onurunu ve değerini korumaya adayacağını vurgulamıştı.

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Asencio, sırf halkın karşısına çıkmak için konuşan oyunculardan değil. İnatçı biri ve gözüne kestirdiği şeyi gerçekleştirene kadar çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden milli ara sona erdikten sonra ilk takım grubuyla antrenmanlara dönmeyi umuyor; dahası, 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'le oynanacak maçın ve 13 Aralık'ta ligde Real Madrid ile Osasuna arasındaki maçın kadrosuna katılmayı da hedefliyor. Osasuna, iki yıl önce Santiago Bernabéu stadında ilk maçını oynadığında karşılaştığı takımın ta kendisi.

Mourinho, Raúl Asencio'nun kişiliği ve profesyonel bağlılığı karşısında büyük bir mutluluk duyuyor. Bu, El Clásico'daki tarihi zaferin yaşandığı gecede de ortaya çıktı; Asencio, koşullar ne olursa olsun grupla uyumunu ve dayanışmasını göstermek için diğer takım arkadaşlarıyla birlikte uçağa bindi.

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Asencio ayrıca Spotify Camp Nou stadının tribününde, doğrudan Mourinho ile teknik ekibinin üyelerinin oturduğu yedek kulübesinin arkasında yer aldı.

Asencio, Barça'nın kalesinde birçok hakarete maruz kaldı, ancak büyük bir olgunluk sergiledi ve yalnızca gülümseyip El Clásico'daki muhteşem zaferi takım arkadaşlarıyla kutlamakla yetindi.