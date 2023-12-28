Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan ve henüz resmî maça çıkamayan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arda Güler için transfer iddiası

Skorer'in, İspanyol basınına dayandırdığı habere göre La Liga'dan üç kulüp, Arda'nın peşine düştü. Bu kulüplerin; Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo olduğu ifade edildi.

Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi.

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Arda'nın oyun tarzı ve yaratıcılığının, La Liga'da ve Avrupa Ligi'nde rekabet etmek isteyen Villarreal için çözüm olabileceği aktarıldı.

Tatilini erken bitirdi!

Bu arada İspanyol gazeteci Sergio Quirante, Arda Güler'in tatilini erken bitirdiğini ve idmanlara başladığını aktardı.

Genç yıldızın bu hareketini Carlo Ancelotti'nin takdirdle karşıladığı iddia edildi.